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台北海碩盃》英國雙打首度奪冠 威利斯愛台灣：打過最好的挑戰賽

2024/10/27 22:44

威利斯（左）與史蒂文森（右）雙打奪冠。（海碩整合行銷提供）威利斯（左）與史蒂文森（右）雙打奪冠。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP挑戰賽125等級的台北海碩網球公開賽落幕，英國老少配威利斯（Marcus Willis）／史蒂文森（David Stevenson）力保發球局不失，2個6：3擊敗南韓南智星／英國巴里斯（Joshua Paris），成為海碩盃賽史首組來自歐洲的雙打冠軍，威利斯更盛讚台灣充滿熱情與活力 ：「這是我打過最好的挑戰賽！」

34歲的威利斯退役兩年後復出，與25歲同胞史蒂文森首度來台參賽就4連勝攻頂， 這也是威利斯今年第7座挑戰賽雙打冠軍，最新世界男雙排名可望升至職業生涯新高81席， 這位老將特地感謝年輕搭檔協助，合力贏得兩人首座挑戰賽金盃，「去年10月ITF雙打掄元，當時讓我重新找回對網球的熱情。如今海碩盃封王意義非凡，讓我們更有信心，未來將會持續合作，希望再接再厲拚出更多佳績。」

史蒂文森頭一次到亞洲出賽，很開心擁有全新體驗，「我們週一搭機離開，晚上會利用時間去逛一下著名夜市。」威利斯則已造訪台北101大樓，還嘗試臭豆腐等在地美食，「台灣是很有趣的國家，到處充滿驚喜，如今也成為我的幸運地，希望明年還可以來衛冕。」

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