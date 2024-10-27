籃球》扳倒奧運金牌勁敵 3x3台北旺寶打下台北挑戰賽第3名

3x3台北旺寶隊首闖挑戰賽4強。（旺寶整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國際籃總（FIBA）3x3台北挑戰賽，台北旺寶職籃隊8強力抗強敵，先以22：15擊敗擁有巴黎奧運金牌范德霍斯特（ Dimeo. Van Der Horst ）的荷蘭Utrecht隊，締造台灣球隊首闖挑戰賽4強紀錄，準決賽雖以20：22惜敗世界排名第2的法國巴黎勁旅，奮戰到底的熱血拚勁仍贏得對手尊敬。

台北旺寶隊上月高雄挑戰賽打下第7名，本週台北挑戰賽更上層樓，接連擊敗強敵，躋身前3名也取得11月16、17日深圳大師賽門票。旺寶整合行銷董事長吳同喬為了球隊奮戰精神深受感動，他強調，透過今年的努力，逐漸看出台灣本土球員找回國際賽事的信心，更相信將來絕對有機會打進奧運，「感謝賴清德總統的肯定，未來會結合國際，讓台灣3x3籃球站上世界舞台。」

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台北旺寶隊由兩名塞爾維亞籍洋將弗拉（Vladimir Djordjevic）、喬治（Djordje Simeunovic），搭配本土球員鄭德維、王新瑋組成，面對荷蘭Utrecht隊投進絕殺球的王新瑋說：「3x3的對抗性很強，很喜歡較勁的感覺，越打情緒越高昂，不想輸給對方。」

準決賽遭遇最後奪冠的法國巴黎隊，台北旺寶雖陷入12：19，僅差一波球權就落敗的絕境，全隊再度展現不放棄精神，弗拉三分打追成20：20平手，儘管最終遭對手飆進絕殺兩分球，險些大逆轉的演出仍High翻全場。

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