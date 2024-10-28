WTT冠軍賽》擊潰新科亞洲冠軍張本智和 法國「眼鏡弟」勒布朗冠軍賽首度奪冠

法國一哥F.勒布朗擊敗日本名將張本智和奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕挾著4強賽以直落四橫掃中國新星林詩棟的氣勢，18歲的法國「眼鏡弟」F.勒布朗今天凌晨在WTT法國蒙佩利爾冠軍賽男單決賽，再以4:1擊退剛獲得亞洲錦標賽男單冠軍的日本一哥張本智和，生涯首座在WTT冠軍賽封王，抱走3萬美元冠軍獎金及1000分積分。

世界排名第7的F.勒布朗在4強賽以4:0擊潰世界排名第2的林詩棟後，和前一場以4:2力退歐錦賽亞軍德國好手杜達的張本智和會師決賽。

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F.勒布朗今年和張本智和交手3次，包括沙烏地阿拉伯大滿貫賽、盧比安納球星挑戰賽和巴黎奧運男團銅牌戰都拿下勝利，對戰氣勢上佔上風，加上主場優勢的加持，首局就展現拿手的快打旋風，很快地以11:7先馳得點。

第2局，張本智和錯失開局5:1領先，一度以6:7被反超，隨後在9:7領先下又連丟4分，勒布朗士氣大振，11:9、11:6再下兩局。

張本智和雖然在第4局全力反撲，11:8扳回一城，但絲毫撼動不了勒布朗的充沛火力，殺紅眼的勒布朗第5局以4:1開局後就一路揚長而去，11:4快意奪冠，賽後還激動地跳上球桌，接受滿場地主球迷的喝采。

勒布朗上週在歐錦賽男單8強遭杜達逆轉後，氣憤地摔球拍砸壞場邊LED螢幕，遭取消單打成績，事後他也公開致歉。

不過，勒布朗很快地走出陰霾，在蒙佩利爾冠軍賽一路擊敗奧運隊友高齊、中國新秀向鵬，8強更以3:1擊敗剛獲得歐錦賽男單冠軍的哥哥A,勒布朗，中止對戰10連敗，也是他生涯首度打敗哥哥，加上扳倒今年亞錦賽冠、亞軍張本智和、林詩棟，這座冠軍含金量十足。

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