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WTT冠軍賽》6局扳倒天才少女張本美和 大藤沙月首度參加冠軍賽就奪冠

2024/10/28 07:05

日本女將大藤沙月在決賽擊敗張本美和，贏得首座大賽冠軍。（取自WTT官網）日本女將大藤沙月在決賽擊敗張本美和，贏得首座大賽冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕20歲的大藤沙月昨晚在「日本內戰」中，以4:2扳倒世界排名第7的天才少女張本美和，爆冷奪下2024年法國蒙佩利爾冠軍賽女單冠軍，也是她生涯比賽層級最高的冠軍。

大藤沙月今年4月以前還沒有世界排名，但自4月初在瓦拉日丁支線賽奪冠後，就開啟她充滿驚奇的1年，她今年共收下4座支線賽冠軍及利馬挑戰賽冠軍，世界排名也從4月的125名大幅竄升至15名，這一站首度取得冠軍賽參賽資格。

10月份剛和橫井咲櫻攜手奪下亞洲錦標賽女雙金牌的大藤沙月，這次冠軍賽一路踩著自己人的鮮血前進，她在16強先以直落三收拾世界排名11的平野美宇，8強再以3:11扳倒世界排名第8的伊藤美誠，4強也以4:3力退近況頗佳的台灣一姐鄭怡靜。

大藤沙月和剛獲得亞錦賽女單亞軍的張本美和，今年在突尼斯挑戰賽女單決賽首度交手，以0:4落敗，這回再度在決賽碰頭，大藤打完前3局也以11:4、9:11、9:11落後。

關鍵第4局，大藤沙月在10:9聽牌下雖然錯過1個局點，反倒以10:11落後，但她沉著應戰，在化解1個局點後以13:11扳平戰局。

第5局起，大藤沙月愈打愈穩，連兩局取得7:1、6:1強勢開局，最終以11:7、11:4連下兩城擊敗16歲的張本美和，贏得個人今年第6座WTT單打冠軍。

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