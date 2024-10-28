NBA》恩比德、P.喬治不在我扛！馬克西轟45分率七六人退溜馬收首勝

馬克西。（USA TODAY Sports）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在兩大主力P.喬治（Paul George）、恩比德（Joel Embiid）都缺陣之下，明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）扛起七六人火力重任，今在踢館溜馬一役單場轟下45分，幫助球隊在延長賽以118：114收下本季首勝。

馬克西此役上半場表現平平，6投2中僅拿7分，打完前兩節以52：58落後溜馬，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）繳全隊最高10分。

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易籃後馬克西手感升溫，單節貢獻14分，幫助七六人打出27：20的攻勢，反倒帶著1分領先進入決勝節，末節兩隊陷入拉鋸戰，七六人依舊靠馬克西一支獨秀，他在第四節再拿14分，兩隊正規四節打完以105：105平手，只能加班再戰。

馬克西在延長賽外線率先破網幫助七六人搶下優勢，隨後哈里伯頓也回敬一顆三分彈，兩隊接下來在罰球線上決勝負，馬克西倒數9.1秒2罰1中，助隊取得116：114領先，哈里伯頓剩下5秒時的兩次罰球機會都落空，錯失扳平機會，馬克西最後兩罰穩穩罰進，率隊以4分差帶走勝利。

馬克西今貢獻45分、4籃板、4助攻、2抄截，馬丁（Caleb Martin）拿下17分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）14分、8籃板，戈登（Eric Gordon）板凳出發挹注15分。

溜馬方面，哈里伯頓繳全隊最高22分，西亞卡姆（Pascal Siakam）17分、5籃板、6助攻，托平（Obi Toppin）替補上陣拿15分、4籃板。

哈里伯頓。（美聯社）

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