U17亞洲盃資格賽》台灣不敵巴勒斯坦 小組賽0進球0勝遭淘汰

U17亞洲盃資格賽台灣男足不敵巴勒斯坦。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年亞足聯U17亞洲盃資格賽昨在輔仁大學落幕，台灣男足以0：2不敵巴勒斯坦，小組賽吞下3連敗，也無緣首顆進球。

台灣與巴勒斯坦前兩戰都吞敗，兩隊此役要力拚小組賽首勝，台灣隊在第5分鐘就發起進攻，黃繹軒在禁區突破，可惜被擋下，無緣先馳得點，接著第14分鐘，台灣隊門將卓煒登出擊放倒對手，遭判罰紅牌下場，頂替上陣的陳靖威成功拍掉巴勒斯坦罰球，兩隊上半場都還在尋找節奏，以0：0進入下半場。

請繼續往下閱讀...

巴勒斯坦在第52分鐘靠著阿布迪亞布（Aseed Abudeiab）起腳撞門柱後的幸運球先馳得點，傷停補時阿布迪亞布再度破網，幫助巴勒斯坦以2：0拿下勝利。台灣隊小組賽3場盡墨，也無緣首顆進球。E組最終排名為烏茲別克、伊拉克、巴勒斯坦、台灣。

總教練陳春智賽後表示，「開賽設定搶到球權後，利用小組配合進攻，希望能率先破門。不過一下就領到紅牌，讓球隊整體攻勢亂掉，球員們處理球就變得太急躁。」

前鋒黃繹軒感謝球迷們進場應援，也期許自己未來有機會再為國家隊效力，他認為。領到紅牌後讓團隊心情受到影響，接下來也都沒能把握機會球，「運氣就是不站在我們這裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法