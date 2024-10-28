NBA》葛蘭特、西蒙斯合砍55分 拓荒者擊退鵜鶘收下本季首勝

葛蘭特今攻下28分為全場最高。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者在主場迎戰鵜鶘，靠著葛蘭特（Jerami Grant）與西蒙斯（Anfernee Simons）合力砍下55分的帶領下，終場以125：103擊敗鵜鶘，收下本賽季的第1場勝利。

鵜鶘在比賽一開始就打出8：0的攻勢，不過拓荒者也不是省油的燈，在首節攻下26分拿回領先優勢。到了次節，葛蘭特與西蒙斯接管戰局，再加上板凳出發的韓德森（Scoot Henderson）與克林根（Donovan Clingan）也有優異表現，幫助球隊半場結束以59：47暫時領先。

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易籃後，葛蘭特與西蒙斯繼續輸出火力，下半場合計攻下30分，並一度將雙方分差拉開至24分，鵜鶘團隊雖也靠著5成的投籃命中率與7顆的3分球攻下56分，但仍無法有效拉近比數甚至超前，最終只能眼睜睜看著對手收下勝利。

拓荒者今日先發5人得分全上雙，葛蘭特砍下28分為全隊最高，西蒙斯27分緊隨其後，另外艾頓（Deandre Ayton）全場9投7中，並進帳17分12籃板，Toumani Camara與阿夫迪賈（Deni Avdija）也分別得到12分與11分。

鵜鶘部分，麥考倫（CJ McCollum）攻下27分為全隊最多。「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）與英葛蘭（Brandon Ingram）皆得到14分，瓊斯（Herbert Jones）12分入袋，另外替補上場的霍金斯（Jordan Hawkins）也打下17分。

鵜鶘「怪物狀元」威廉森本場攻下14分。（美聯社）

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