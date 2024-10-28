NBA》湯瑪斯、施洛德合攻61分 籃網決勝節突破僵局擊敗公鹿

湯瑪斯攻下全場最高的32分。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕籃網在主場迎戰公鹿，靠著湯瑪斯（Cam Thomas）與施洛德（Dennis Schröder）合計攻下61分，以及決勝節掌握罰球機會突破僵局的情況之下，最終以115：102擊敗公鹿，在自家主場奪下本季首勝，並送給公鹿2連敗。

前3節施洛德與湯瑪斯的得分雖皆已上看20分，但公鹿則是靠著里拉德（Damian Lillard）、「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與羅培茲（Brook Lopez）的3人組合緊咬比數，讓籃網以83：78的比數、僅5分領先的情況下進入決勝節。

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末節一開始公鹿雖有分數進帳，但卻造成3次犯規奉送對手罰球機會，而籃網也牢牢把握，6次的罰球都有進帳分數拉開比數突破僵局，在此之後甚至一度領先多達22分奠定勝基，讓籃網最終能在主場收下勝利，並帶給新任教頭費南德茲（Jordi Fernandez）執教首勝。

籃網一共有6人得分上雙，湯瑪斯本場21投10中，包括2記3分球，11次罰球機會也有10分入袋，總計拿下全場最高的32分；施洛德則緊隨其後拿下29分；強森（Cameron Johnson）與板凳出發的克洛尼（Noah Clowney）各有13分入袋；克雷斯頓（Nic Claxton）同樣替補上陣也貢獻10分11籃板的雙十成績。

公鹿部分，亞德托昆波攻下全隊最多的22分，並外帶12籃板與7助攻；里拉德全場雖13投僅5中，但同樣靠著11次的罰球10中攻下21分；羅培茲在3分球5投3中的表現之下進帳15分；替補的波提斯（Bobby Portis）也有16分10籃板的成績。

施洛德本場進帳29分，與湯瑪斯組成得分雙箭頭。（今日美國）

「字母哥」亞德托昆波本場攻下全隊最多的22分。（法新社）

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