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NBA》超越C羅？「閃電俠」魏德雕像揭幕 本人笑稱：這是誰

2024/10/28 10:21

「閃電俠」魏德的雕像和本人似乎有一點落差。（美聯社）「閃電俠」魏德的雕像和本人似乎有一點落差。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火今揭幕傳奇球星「閃電俠」魏德（ Dwyane Wade）的雕像，主題為他最知名的動作「這是我的主場」，只是雕像和本人似乎有一點落差，他也在致詞時開玩笑說：「這真的太瘋狂了，有點難以置信，這個人到底是誰？」

魏德生涯曾效力熱火、公牛、騎士等隊，幫助熱火拿下3座總冠軍，而他的3號球衣也已在熱火退休。和其他的傳奇球星一樣，熱火為他製作雕像，放在球隊主場、邁阿密卡西亞中心。

今天在雕像揭幕後，魏德在雕像前駐足觀賞了許久，他在致詞時開完說：「這真的太瘋狂了，有些難以置信，這個人到底是誰？」不過，魏德隨後表示，他還是認為，這是史上最好的雕像。

這座雕像是以魏德知名動作「這是我的主場」為靈感，他在2009年3月9日例行賽熱火主場對公牛一戰，二度延長賽時，他抄截後投進壓哨三分球，並激動大喊「This is my house！（這是我的主場）。」

這座雕像是由雕塑家 Omri Amrany和 Oscar León 製作的，他們也曾為布萊恩（Kobe Bryant）父女製作雕像。但魏德的雕像揭幕後，引起不少球迷議論，不只認為長得不太像，甚至讓大家想起之前足球巨星C.羅（Cristiano Ronaldo）的雕像，直言「長得有點醜」、「這是萬聖節道具？」。

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