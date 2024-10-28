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跆拳道》北武出征橫掃千軍 勇奪9金15銀26銅

2024/10/28 10:36

澎湖北武聯軍跨海參加嘉義諸羅山盃跆拳道賽，成果相當豐碩。（許祿寶提供）（記者劉禹慶攝）澎湖北武聯軍跨海參加嘉義諸羅山盃跆拳道賽，成果相當豐碩。（許祿寶提供）（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北武跆拳道聯隊，10月26、27日跨海參加嘉義市誅羅山盃全國跆拳道錦標賽，勇奪9金15銀26銅，凱旋返鄉回澎湖機場，副議長藍凱元因身有公務，特請服務處主任洪長青前往接機，代副議長鼓舞小選手們，為澎湖爭光，希望早日實現澎湖跆拳道10年勇奪奧運金牌計畫。

北武跆拳道緣起於澎湖北海吉貝，由退休警察許祿寶創辦，並進行義務教學，有鑑於離島學子越來越少，因此返回馬公本島紮根，除了跨鄉市前往各級學校免費教學外，並自資租賃場所教學，還運用人脈關係，邀請台灣各地知名教練抵澎任教，帶動澎湖跆拳學習風潮。

今年許祿寶領軍參加嘉義市「諸羅山盃」全國跆拳道錦標賽，首度組成全澎聯軍出賽，果然橫掃千軍，在各級比賽都有斬獲，成績如下：澎湖海事：品勢1銅；中正國中：

對練1銅、品勢1銅、擊破1金、快打旋風1金；澎南國中：

品勢1銅、擊破1金、快打旋風1銀。

文澳國小：對練1金1銀、品勢1銀、擊破2銅、快打旋風1銀1銅（合計：1金3銀3銅）；湖西國小：對練1金2銅、品勢1金1銀3銅、擊破1金2銀1銅、快打旋風1金2銀1銅（合計：4金5銀7銅）；嵵裡國小：對練1銀1銅、品勢1銀5銅、擊破1金2銀3銅、快打旋風2銀3銅（合計：1金6銀12銅）；總計：9金15銀26銅。

澎湖縣副議長藍凱元服務處主任洪長青（右後），前往澎湖機場接機。（許祿寶提供）（記者劉禹慶攝）澎湖縣副議長藍凱元服務處主任洪長青（右後），前往澎湖機場接機。（許祿寶提供）（記者劉禹慶攝）

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