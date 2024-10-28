晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

帕運奪銀僅3萬元市府提高獎金公文牛步 黃偉哲下令本週發放

2024/10/28 11:36

帕運奪銀僅3萬元市府提高獎金公文牛步 黃偉哲下令本週發放
針對帕運獎金提高回溯迄無下文，市長黃偉哲認為公文跑太慢了，下令提早本週就發放。
（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南子弟程銘志參加巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級勇奪銀牌，但獎金僅3萬元，遠不及其他五都，且差了好幾倍。南市府決定提高奪牌選手獎金並回溯，但迄今已1個月，還在跑公文。原本體育局預計11月中以前發放，市長黃偉哲認為公文跑太慢了，下令提早本週就發放。

針對南市桌球選手程銘於巴黎帕運奪銀，但市府提供的獎金僅有3萬元，遠低於台中市政府提供的60萬元。市長黃偉哲先前允諾將提高奪牌選手獎金並回溯適用2024巴黎帕運，但至今相關辦法仍闕如。

市議員陳怡珍今天總質詢指出，希望市府加快腳步，市長宣示已經1個月，迄未有下文，別縣市的獎金都入袋了，我們辦法都還沒有訂出來。此外，奪牌選手，別縣市都有到機場接機表揚，只有台南沒有，讓選手孤零零一個人。

南市體育局長陳良乾表示，當天因剛好有會議進行而不克前往，這部分會來檢討。至於獎金提高部分，公文流程已經走完，預計11月中旬以前發放。

黃偉哲表示，回溯政策已定，要求公文流程加速。他並要求獎金在這週以前發放完成。

南市體育局表示，南市帕運奪牌獎金預計提高為第一名35萬、第二名20萬，並檢討包括帕運、亞運及奧運的獎勵制度，未來針對選手的照顧也會再加強，做出一致性標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中