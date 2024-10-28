帕運奪銀僅3萬元市府提高獎金公文牛步 黃偉哲下令本週發放



針對帕運獎金提高回溯迄無下文，市長黃偉哲認為公文跑太慢了，下令提早本週就發放。

（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南子弟程銘志參加巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級勇奪銀牌，但獎金僅3萬元，遠不及其他五都，且差了好幾倍。南市府決定提高奪牌選手獎金並回溯，但迄今已1個月，還在跑公文。原本體育局預計11月中以前發放，市長黃偉哲認為公文跑太慢了，下令提早本週就發放。

針對南市桌球選手程銘於巴黎帕運奪銀，但市府提供的獎金僅有3萬元，遠低於台中市政府提供的60萬元。市長黃偉哲先前允諾將提高奪牌選手獎金並回溯適用2024巴黎帕運，但至今相關辦法仍闕如。

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市議員陳怡珍今天總質詢指出，希望市府加快腳步，市長宣示已經1個月，迄未有下文，別縣市的獎金都入袋了，我們辦法都還沒有訂出來。此外，奪牌選手，別縣市都有到機場接機表揚，只有台南沒有，讓選手孤零零一個人。

南市體育局長陳良乾表示，當天因剛好有會議進行而不克前往，這部分會來檢討。至於獎金提高部分，公文流程已經走完，預計11月中旬以前發放。

黃偉哲表示，回溯政策已定，要求公文流程加速。他並要求獎金在這週以前發放完成。

南市體育局表示，南市帕運奪牌獎金預計提高為第一名35萬、第二名20萬，並檢討包括帕運、亞運及奧運的獎勵制度，未來針對選手的照顧也會再加強，做出一致性標準。

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