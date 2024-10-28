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NBA》三巨頭爆砍80分、SGA差點大三元 雷霆賞老鷹首敗

2024/10/28 11:10

吉爾吉斯亞歷山大差1助攻，便可收下生涯第3次大三元。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大差1助攻，便可收下生涯第3次大三元。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今天主場遇上老鷹，開季不敗的兩支球隊正面交鋒，最終雷霆靠著新世代三巨頭合拿80分，加上一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）差1助攻大三元的帶領下，以128比104大勝老鷹，開季與湖人一樣收下3連勝，老鷹則吞下新賽季首敗。

此戰前三節兩隊比數互咬，老鷹一度建立起10分領先優勢，不過第四節風雲變色，雷霆在91比92落後時，打出一波13比0高潮，其中一哥吉爾吉斯亞歷山大包辦了6分，幫助球隊一舉拉開比數。

雷霆末節團隊23次出手命中14球，打出了39比18的單節比數，反觀老鷹團隊20投僅6中，決勝節進攻卡彈，成為了比賽的最大轉捩點。

吉爾吉斯亞歷山大此戰攻下35分11籃板9助攻，差1助攻便可獲得生涯第3次大三元，三巨頭另外兩位霍倫格姆（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）分別有25分以及20分，霍倫格姆還送出了6次火鍋。

老鷹方面，一哥楊恩（Trae Young）24分8助攻，今年狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）則有13分6籃板。

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