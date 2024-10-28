世界大賽》道奇洋基大戰有夠夯！前2戰平均收視數創近7年來新高

世界大賽前2戰的收視數創近7年來新高。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕睽違43年，道奇與洋基再度於世界大賽交鋒，也是道奇二刀流巨星大谷翔平與洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）首度在世界大賽正面交鋒，爭奪冠軍金盃。而在兩隊都有明星球員的加持之下，前2場的比賽收視數創下近7年來的新高。

首戰道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）擊出世界大賽史上第1發的再見滿貫砲收下勝利，隔日又靠著日籍強投山本由伸6.1局失1分的優異好投豪取2連勝，幫助球隊帶著優勢前進洋基球場，另外大谷翔平在第2戰因盜壘導致左肩脫臼，能否健康出賽也是眾多球迷相當關注的焦點。

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精彩的比賽也吸引眾多球迷收看轉播，根據《美聯社》報導指出，今年世界大賽前2戰的平均收視數上看1455萬，是繼2017年後的最佳數據。另外在《Fox》、《Fox Deportes》與各種串流平台的數據統計之下，本季世界大賽第2戰的平均收視數來到1344萬，比起去年的815萬上升多達65%，而目前最多人看的世界大賽第2戰是在2018年，當時的對戰組合為道奇對戰紅襪，平均收視數達到1351萬。

此外在《Nielsen Media Research》的數據統計中，今年G2最高峰的收看數落在第9局，當時落後的洋基一度攻佔滿壘，局面相當緊張刺激，一度有多達1635萬人收看賽視。而在該場比賽中，位在洛杉磯的收視率來到17.3%，紐約則來到10.3%。

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