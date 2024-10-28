中職》聯盟與澳職俠盜隊合作 將送6隊球員分兩梯次前往出賽

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作，由中職聯盟負責球員交通、住宿費用，六隊球團推薦各2位選手出征澳職參賽，12位選手分成兩梯次出發，每梯次球員各參與5週澳洲職棒例行賽賽季，透過實戰增進自我，為下個賽季做足準備，展現全新面貌。

第一梯次選手預計11月4日出發，六位選手為中信兄弟王奕凱、統一7-ELEVEn獅林子崴、樂天桃猿林耀煌、味全龍趙璟榮、富邦悍將蔡佳諺、台鋼雄鷹林家鋐；第二梯次則在12月17日出發，出征選手為中信兄弟楊祥禾、統一7-ELEVEn獅姚杰宏、樂天桃猿林華偉、味全龍林辰勳、富邦悍將王苡丞、台鋼雄鷹謝葆錡。

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澳職例行賽中職球員分成兩梯次前往，第一梯次自11月15日起至12月15日，第二梯次12月19日至隔年1月19日，參與第二梯次之球員，若俠盜隊最終有打進季後賽，必須完整參與至多2週期間的季後賽才能離隊。

今年中華職棒與澳洲職棒合作，為加強中職潛力球員的實戰經驗，由聯盟負責邀請6隊球員前往加入布里斯本俠盜隊，交通、住宿費用皆由聯盟支應，並配有隨行翻譯和防護員，讓選手在異鄉打拚的同時，還能感受到台灣的全力支援，明年1月18日更特別和布里斯本俠盜隊舉辦「台灣日」，讓澳洲的球迷朋友透過台灣日認識台灣，也藉以加深台澳關係，期待不管是在棒球運動或其他領域都能有更多合作機會，達成台澳雙方的深層交流。

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作。（中職提供）

中華職棒與澳洲職棒布里斯本俠盜隊合作。（中職提供）

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