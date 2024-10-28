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NBA》柯瑞扭傷腳退場！威金斯飆最高29分 勇士不敵快艇吞本季首敗

2024/10/28 11:23

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天迎戰快艇，一哥柯瑞第4節左腳踝扭傷提早退場，而快艇靠著哈登和祖巴克合拿46分，終場以112：104賞給對手本季首敗。

勇士在開季後收下2連勝，今天在主場迎戰快艇，首節打完雙方戰成平手。第2節快艇一度取得11分領先，但勇士隨後以一波8：0攻勢趕上，上半場打完，勇士暫時以54：59落後。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）上半場進帳11分全隊最高，但團隊三分球命中率不到4成，打得相對艱辛，反倒是快艇在禁區握有優勢，哈登（James Harden）繳出15分全場最高。

第3節輪到威金斯（Andrew Wiggins）發揮，灌籃又投進三分球，率隊急起直追，但難以控制失誤，讓他們無法一舉超車。該節還剩2分半鐘時，柯瑞因腳踝不適，暫時退場休息，這節手感相當火燙的N.鮑威爾（Norman Powell）最後1秒時又飆進三分球，助快艇保有7分領先進入決勝節。

柯瑞在第4節回到場上後，又因左腳踝扭傷退場，但狀況似乎加劇，他一拐一拐地離場直接進到休息室，也讓落後的勇士情況雪上加霜。不過，關鍵時刻威金斯跳出來飆進三分球，魯尼（Kevon Looney）也有分數進帳，持續緊追。

勇士一度追到1分落後，但快艇連拿4分，雙方回到5分差，勇士也無力逆轉戰局，吞下本季首敗。

快艇今天3人得分超過20分，哈登繳出全隊最高23分、11助攻，祖巴克（Ivica Zubac）23分、17籃板，鮑威爾20分。

勇士方面，威金斯投進5顆三分球、飆出全場最高29分，柯瑞命中4顆三分球，貢獻18分、6助攻。

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