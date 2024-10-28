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自由車》96聯賽新竹封關戰 台灣一哥馮俊凱稱王：非常不容易

2024/10/28 11:24

馮俊凱單飛進終點，奪單站冠軍。（96聯賽提供）馮俊凱單飛進終點，奪單站冠軍。（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第四屆96自由車聯賽壓軸站在新竹南寮漁港點燃戰火，男子菁英組頂尖車手上演Fulcrum冠軍橘衫爭奪戰，最終旅外車手李廷威奪下單站第3，且守住總積分領先，順利完成二連霸，同時也蟬聯Mercedes-Benz 紅點衫登山王，寫下空前紀錄。而台灣一哥馮俊凱則以40分鐘33秒40，單飛進終點，奪下新竹站冠軍。

李廷威為了拚二連霸，特別邀請歐洲盧比安納高士特森地客洲際車隊（Ljubljana Gusto Santic）隊友助陣，他說：「本場比賽只要張誌盛拿到第1，而我跌出前3，橘杉就會易主，所以我們設定策略要全力嚴防。所以即使馮俊凱逃脫，我們也沒打算去追，否則可能會影響衝線的體力。」

馮俊凱率先在比賽後段逃脫，李廷威與張誌盛都不願追擊，雙方鏖戰到最後一個彎道，李廷威在隊友帶領下，快速殺出重圍，最終拿下單站第3，張誌盛第9 ，葉軒佑排名17，勝負底定。

台灣一哥馮俊凱6月因自主訓練時意外摔車，導致韌帶斷裂，不過經過3個月的艱辛復健，馮俊凱復原神速，目前已經恢復超過95%，他也展現強大的宰制力，搶下單站冠軍。

從本月日本盃到96聯賽新竹站都繳出亮眼成績單，馮俊凱說，「非常不容易，復健時候很痛苦，但我仍沒有動過退休的念頭，只想盡快回到賽場。目前狀態大概達到巔峰時刻的8成，接下來鎖定下月的環沖繩，與年底的全國錦標賽。」

女子菁英組無意外由黃亭茵搶下單站冠軍，而排名第二的車手許書瑋則守住女子組總成績第一的寶座，首度登上后座。許書瑋表示，「96聯賽是我今年的重點賽事，每一站都做足準備，很開心全場比賽都能緊跟著學姊（黃亭茵），過去可能很快就看不到車尾燈。

黃亭茵拿下96聯賽新竹站冠軍。（96聯賽提供）黃亭茵拿下96聯賽新竹站冠軍。（96聯賽提供）

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