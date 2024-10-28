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世界大賽》「我喜歡在冷一點的地方比賽」 道奇昔日「少主」許願G3降溫

2024/10/28 12:33

畢爾勒表示，G3先發會參考前兩戰佛雷爾提和山本由伸的投球內容，同時也希望當天溫度可以低一點，因為他喜歡在冷的地方投球。（今日美國）畢爾勒表示，G3先發會參考前兩戰佛雷爾提和山本由伸的投球內容，同時也希望當天溫度可以低一點，因為他喜歡在冷的地方投球。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第三戰將移師洋基主場開打，道奇派出昔日「少主」畢爾勒（Walker Buehler）先發，而在先發之前他也許願，希望比賽當天氣溫可以降一點，因為他喜歡在比較冷的天氣裡投球。

畢爾勒今年例行賽表現並不好，16次先發僅1勝6敗，防禦率5.38，不過在國聯冠軍賽第三場，畢爾勒對大都會先發4局無失分，還送出了6次三振，反彈的表現讓他解釋，是因為他喜歡在比較冷的天氣裡投球。

「我想天氣和球場佔了一部分因素。」畢爾勒表示：「那場比賽前我就說過，我喜歡在冷的時候投球，所以我希望（第三戰）氣溫可以降一點。」

目前道奇系列賽取得2比0領先，而G3先發，將會是畢爾勒首次在洋基主場投球。《紐約郵報》認為，有鑑於畢爾勒對大都會短先發的好表現，加上道奇季後賽很吃重牛棚，預計第三戰應該也是場車輪戰。

畢爾勒在2018年、2020年世界大賽，都有為道奇先發紀錄，巧合的是，兩場比賽他都是投G3先發，留下了0.69的優質防禦率，對此畢爾勒說：「我世界大賽沒投過G3以外的比賽，所以我應該是有一點熟悉。」

而對於即將面對洋基打線，畢爾勒也說他會參考前兩戰佛雷爾提（Jack Flaherty）以及山本由伸的投球內容，因為他們3個人都是右投，所以應該多少都會有幫助。

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