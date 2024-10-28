NBA》西蒙斯快攻2打1不投籃亂傳球 主場球評搖頭：該出手了啦

西蒙斯（右）今天整場只出手3次，還出現快攻2打1不果決進攻籃框的畫面。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕籃網今天在主場迎戰公鹿，最終以115比102贏下比賽，收下本季第一場勝利，不過比賽中明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）又犯了「不敢出手」的毛病，連主場球評看了都搖頭，直呼「該出手了」。

事情發生在第四節末，西蒙斯成功從公鹿手中抄到球，隨即推反擊快攻，不過他卻在對方僅羅培茲（Brook Lopez）回防、2打1的情況下沒有直接進攻籃框，反而選擇傳球，讓這波反擊沒能打成。

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反擊沒打成後，籃網主場球評直接表示，西蒙斯這球應該直接攻擊籃框，而美國球迷也在社群上批評，有人表示「西蒙斯沒有克服投籃過敏的症狀」、有人表示「西蒙斯依然拒絕得分」，也有人狠酸，說籃網如果沒有西蒙斯的話，會是一支很棒的隊伍。

此戰西蒙斯先發出戰24分鐘，3次出手命中1球，繳出2分6籃板6助攻的成績，本賽季目前出賽3場，出賽時間控制在24分鐘左右，不過總計只出手12次，最多為對魔術出手5次，完全沒達成總教練費南德茲（Jordi Fernandez）希望每場出手10到15次的預期。

Ben Simmons still refuses to try to score! pic.twitter.com/NG2f3LPlM0 — Courtside Buzz （@CourtsideBuzzX） October 28, 2024

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