NBA》西蒙斯快攻2打1不投籃亂傳球 主場球評搖頭：該出手了啦

西蒙斯(右)今天整場只出手3次,還出現快攻2打1不果決進攻籃框的畫面。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網今天在主場迎戰公鹿,最終以115比102贏下比賽,收下本季第一場勝利,不過比賽中明星後衛西蒙斯(Ben Simmons)又犯了「不敢出手」的毛病,連主場球評看了都搖頭,直呼「該出手了」。

事情發生在第四節末,西蒙斯成功從公鹿手中抄到球,隨即推反擊快攻,不過他卻在對方僅羅培茲(Brook Lopez)回防、2打1的情況下沒有直接進攻籃框,反而選擇傳球,讓這波反擊沒能打成。

請繼續往下閱讀...

反擊沒打成後,籃網主場球評直接表示,西蒙斯這球應該直接攻擊籃框,而美國球迷也在社群上批評,有人表示「西蒙斯沒有克服投籃過敏的症狀」、有人表示「西蒙斯依然拒絕得分」,也有人狠酸,說籃網如果沒有西蒙斯的話,會是一支很棒的隊伍。

此戰西蒙斯先發出戰24分鐘,3次出手命中1球,繳出2分6籃板6助攻的成績,本賽季目前出賽3場,出賽時間控制在24分鐘左右,不過總計只出手12次,最多為對魔術出手5次,完全沒達成總教練費南德茲(Jordi Fernandez)希望每場出手10到15次的預期。

Ben Simmons still refuses to try to score! pic.twitter.com/NG2f3LPlM0