足球》中華五人制女足國家隊揮軍泰國練兵 隊長陳旻凰獨進3球

中華五人制女足國家隊揮軍泰國練兵。（圖由輔英科大提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中華五人制女足國家隊明年將前往緬甸參加亞洲盃資格賽，賽前全隊揮軍泰國練兵，參加2024 NSDF Women’s Futsal Championship，隊中以輔英科大女將為班底，「校園愛運動大使」陳旻凰個人獨進三球，表現耀眼。

輔英校長林惠賢指出，該校女足雖成軍不久，但初試啼聲即一鳴驚人，今年奪下大專五人制足球錦標賽公開女生組冠軍，如今又有6名好手陳旻凰、蘇惠琪、盧靖雯、歐羿嫻、林岱錤及張琪入選中華五人制女足國家隊，並確認已獲參加明年亞洲盃資格賽。

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人文與管理學院林献巃院長說，中華五人制女足國家隊隊長陳旻凰是物理治療系學生，曾獲選「校園愛運動大使」，憑藉其速度快、突破能力強，在泰國比賽時四場球賽個人獨進3球，另兩位盧靖雯和蘇惠琪也都分別各進一球。

台灣隊總教練謝麗娟指出，女子五人制亞洲盃資格賽將在明年於緬甸舉行，台灣隊與越南、澳門、緬甸同組，正積極培訓，希望能順利取得門票，參加明年5月在中國舉辦的第三屆亞足聯女子五人制亞洲盃，爭取躋登世界盃資格賽。

陳旻凰（右一）賽前與裁判團合影留念。（圖由輔英科大提供）

陳旻凰（中後）帶領隊員歐羿嫻、林岱錤（右一、二），蘇惠琪、盧靖雯（左一、二）、張琪（中前）準備前往泰國練兵。

（圖由輔英科大提供）

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