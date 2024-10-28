晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》籃網新教頭奪執教首勝 坦言想長久待在聯盟與球隊

2024/10/28 14:23

籃網總教練費南德茲。（今日美國）籃網總教練費南德茲。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場擊敗公鹿，除了贏得本季首勝之外，這場勝利也是新任總教練費南德茲（Jordi Fernandez）的執教首勝，他也將留下首勝的比賽用球作為紀念，並坦言想要長久地待在這個聯盟以及這支球隊。

費南德茲2009年開始進入NBA體系，起初先在騎士擔任球員發展教練，並在2013年起擔任其發展聯盟球隊坎頓劍客（現克里夫蘭劍客前身）的助理教練，並在隔年升任教頭，2016年起也曾到過金塊與國王，直到今年轉戰籃網，首度擔任NBA球隊的總教練。

回想起一路來的心路歷程，費南德茲表示，從NBA最基層一路做上來是很特別的事，他努力工作並持續地往上攀升，他待過很多球隊、認識很多朋友也創造許多好的回憶與不好的回憶，「擔任總教練且贏下執教首勝的機會只有1次，你必須享受在這個當下，這感覺真的很酷。」

費南德茲繼續補充道：「不過另一方面，我也在思考我的下一步該怎麼做？我們必須往前邁進，我想要待在這個聯盟，我很想要長久地待在這支球隊。」

有趣的是，當被問及首勝球該如何處理時，費南德茲表示，他會將球放在他的辦公室裡，「因為我老婆把房子打理得很好，她不希望我把有關籃球的物品放在家裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中