NBA》籃網新教頭奪執教首勝 坦言想長久待在聯盟與球隊

籃網總教練費南德茲。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場擊敗公鹿，除了贏得本季首勝之外，這場勝利也是新任總教練費南德茲（Jordi Fernandez）的執教首勝，他也將留下首勝的比賽用球作為紀念，並坦言想要長久地待在這個聯盟以及這支球隊。

費南德茲2009年開始進入NBA體系，起初先在騎士擔任球員發展教練，並在2013年起擔任其發展聯盟球隊坎頓劍客（現克里夫蘭劍客前身）的助理教練，並在隔年升任教頭，2016年起也曾到過金塊與國王，直到今年轉戰籃網，首度擔任NBA球隊的總教練。

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回想起一路來的心路歷程，費南德茲表示，從NBA最基層一路做上來是很特別的事，他努力工作並持續地往上攀升，他待過很多球隊、認識很多朋友也創造許多好的回憶與不好的回憶，「擔任總教練且贏下執教首勝的機會只有1次，你必須享受在這個當下，這感覺真的很酷。」

費南德茲繼續補充道：「不過另一方面，我也在思考我的下一步該怎麼做？我們必須往前邁進，我想要待在這個聯盟，我很想要長久地待在這支球隊。」

有趣的是，當被問及首勝球該如何處理時，費南德茲表示，他會將球放在他的辦公室裡，「因為我老婆把房子打理得很好，她不希望我把有關籃球的物品放在家裡。」

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