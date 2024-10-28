自由車》96聯賽不只與地方結合 也要朝向國際化賽事發展

96聯賽新竹封關戰 （大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第四屆96自由車聯賽壓軸戰在新竹南寮漁港登場，此次賽事吸引了許多選手與觀眾，台灣一哥馮俊凱以40分鐘33秒40，單飛進終點，奪下單站冠軍，至於旅外車手李廷威奪下單站第3，並守住總積分領先，順利完成二連霸。

96自轉車董事長楊倩玉表示，創辦源於六年前台灣賽事相對稀少，且缺乏嘉年華氛圍的騎遊活動，但比賽參考國外大型比賽的成功模式，如日本的「Japan Cup」城市繞圈賽和法國的環法自行車賽，她表示，「透過城市賽道，我們不僅提升了賽事的觀賞性，也為地方經濟和觀光注入了新動力。」她期望未來96自由車聯賽能逐步發展成為國際賽事，讓更多選手享受專業的賽事體驗。

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談及國際化發展，楊倩玉透露，目前96自轉車正計劃拓展至東南亞地區，並與馬來西亞、泰國及沖繩的協會建立合作關係。「我們希望將賽事擴展至東南亞與日本，同時邀請當地車友來台交流，進一步促進國際間的自行車文化互動。」楊倩玉強調，這是96自轉車邁向國際化的重要目標，期待能夠拉近台灣與世界的距離。

此外，本次賽事的補給站也成為一大亮點，現場設有各式攤商，提供米粉炒、貢丸等新竹在地美食。楊倩玉表示，結合在地特色不僅增加了賽事的親和力，也讓選手們在比賽中體驗到各地的文化風味，未來，她計劃將此概念繼續拓展至全台各地，並期望在台灣的著名景點如武嶺、大山等地舉辦賽事，讓更多自由車愛好者能夠在安全的環境下競賽，同時也能探索台灣的美。

隨著96自由車聯賽的持續辦理，楊倩玉期許能夠讓聯賽成為台灣自由車競賽的標竿，並以賽事為平台，吸引更多選手與民眾享受運動樂趣，同時也讓自由車競賽能夠在台灣更加蓬勃發展。

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