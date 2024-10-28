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日本大賽》橫濱力阻軟銀聽牌！ 王牌左投G3復出對決大聯盟首輪洋投

2024/10/28 16:03

橫濱DeNA王牌左投東克樹將主投日本大賽第三戰。（圖片取自橫濱X）橫濱DeNA王牌左投東克樹將主投日本大賽第三戰。（圖片取自橫濱X）

〔體育中心/綜合報導〕日本大賽將在明天於福岡軟銀主場舉行系列賽第三戰，今日兩隊公布先發投手，軟銀派出洋投史都華（Carter Stewart Jr.）對陣橫濱DeNA的東克樹，目前軟銀在系列賽已經取得2勝0敗優勢。

橫濱28歲王牌左投東克樹，在本季拿下球隊最高的13勝，防禦率僅2.16，不過他在本月12日，高潮系列賽首輪對阪神虎首戰主投4局無失分後，便因跑壘時左大腿拉傷未再登板。明天傷癒復出的東克樹將來到不用指定打擊的太平洋聯盟主場先發，力阻對手聽牌。

軟銀推出的史都華曾在2018年大聯盟選秀會上被勇士隊以首輪第8順位挑走，但他未與勇士簽約，並在隔年選擇轉戰東瀛加盟軟銀，在日職一軍的第三年投出生涯最佳賽季，20場出賽都是先發，拿下9勝4敗，防禦率1.95，120局投球送出105K，每局被上壘率1.08。

目前系列賽以0勝2敗落後的橫濱，主砲奧斯丁（Tyler Austin）在第一戰因自打球導致第二戰沒有上場，今天他也沒有參加球隊的訓練選擇專心治療，希望能夠在第三戰重返賽場。

軟銀史都華將在日本大賽第三戰先發。（圖片取自太平洋聯盟TV X）軟銀史都華將在日本大賽第三戰先發。（圖片取自太平洋聯盟TV X）

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