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12強》準備放假卻遞補國手 郭俊麟：還好機票還沒訂

2024/10/28 16:18

郭俊麟。（記者塗建榮攝） 郭俊麟。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕郭俊麟原本準備打完台灣大賽就放假出遊，沒想到卻遞補進入世界棒球12強賽台灣隊，他不諱言非常驚訝，想到可能是最後1次穿國家隊球衣，還是格外珍惜能有這次機會，希望以學長的身分用經驗帶領學弟。

郭俊麟前次穿國家隊球衣是2017年經典賽，當時還效力日職西武獅，2020年返台打中職還歷經手肘開刀，這幾年的成績只算是差強人意，得知遞補打12強賽讓他非常驚訝，「我知道替補人選原本是黃保羅，本來我準備要放假了，還好機票還沒訂下去！」

郭俊麟指出，一直都很期待能再穿上國家隊球衣，知道自己在大名單內已經很感動，畢竟上次打12強賽已經是9年前，「那次在西武獅，這次在統一獅，一樣是以獅子的身分入選，如果狀況可以回到9年前，當然是最好，這次就盡力。」

郭俊麟表示，確定替補是在台灣大賽第5戰結束，但前幾戰還在大巨蛋時，統一獅總教練林岳平就向他透露「有機會後補」，但當時他聽不懂，加上從日職回來的表現不像以前那麼好，真的沒想過能再入選國手，「現在的投手都很強，這可能是我最後1次當國手，可能有拜拜有差。」

郭俊麟繼第1屆後再打12強賽，心情相較於9年前卻比較放鬆，他認為，上次有很多學長頂著，這次只有陳冠宇的年紀比他大，希望兩人一起帶領學弟，「因為自己在球季的成績不是很好，只能用以前的經驗帶領大家。」

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