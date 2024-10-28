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WTT支線賽》5局大戰逆轉20歲日本新星 前世界球后朱雨玲奪下復出後首冠

2024/10/28 16:32

前世界球后朱雨玲逆轉日本新秀橫井咲櫻，拿下復出後單打首冠。（取自WTT臉書）前世界球后朱雨玲逆轉日本新秀橫井咲櫻，拿下復出後單打首冠。（取自WTT臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕代表澳門出賽的前世界球后朱雨玲，今天在WTT義大利卡利亞里支線賽女單決賽，以3:2逆轉20歲日本新秀橫井咲櫻，奪下復出後首座女單冠軍。

曾在2017年至19年締造亞洲盃桌球賽女單3連霸的朱雨玲，2020年因罹癌宣布從中國國家隊退役，隨後也進行手術治療，展開抗癌之路。

29歲的朱雨玲在康復後，今年初通過澳門人才引進計畫，取得澳門居民身分，並在9月初的澳門冠軍賽以外卡身分首度復出，最後在女單16強賽以0:3不敵昔日隊友王曼昱。

這次卡利亞里支線賽僅是朱雨玲復出的第二場賽事，她從32強戰起一路過關斬將，16強先以3:1擊退德國華裔女將萬遠，4強再以3:1逆轉17歲日本小將青木咲智。決賽面對剛和大藤沙月聯手獲得亞錦賽女雙金牌的橫井咲櫻，朱雨玲也克服局數1:2落後，以10:12、11:8、9:11、11:9、11:8後來居上，證明寶刀未老。

世界排名177的朱雨玲復出首冠到手後，進帳125分積分，明天公布的世界排名可望大幅上升至110名左右。

這一站唯一參賽的台灣選手18歲小將張佑安，名列男單頭號種子，但在8強賽以2:3遭中、德混血的德國好手斯圖普逆轉，無緣晉級4強。

男單決賽，28歲的日本削球好手村松雄斗以3:1擊敗世界排名94的德國選手巴迪特，奪下今年首冠。曾獲2014年青奧男單銀牌的村松雄斗，近幾年都在德國俱樂部打球，也因為很久沒參加公開賽，目前還沒有世界排名。

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