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日職》山本由伸3連霸後、今年澤村賞竟罕見從缺！ 委員會解釋原因

2024/10/28 17:01

菅野智之是今年唯一拿下15勝的投手。（資料照，記者林正堃攝）菅野智之是今年唯一拿下15勝的投手。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕象徵日本投手最高榮譽的「澤村賞」，在今天由評審委員長堀内恒夫宣布今年得獎者從缺，寫下自1947年頒發以來，史上第6次從缺的罕見狀況。

今年日本職棒出現投高打低的現象，然而卻沒有任何一位投手繳出足夠宰制的成績。澤村賞向來以相當嚴苛的審查標準聞名，其中7項標準為：15勝以上、150K以上、10次完投以上、防禦率2.50以下、200局投球以上、25場登板以上、勝率6成以上。

堀内恒夫指出，2聯盟唯一達成15勝的只有菅野智之，其他達成複數標準的有巨人戸郷翔征、橫濱DeNA東克樹、軟銀有原航平、日本火腿伊藤大海等人，戸郷翔征與有原航平進入決選名單。但他表示，基本上委員會想選出一位最佳的投手，但最後沒辦法鎖定在特定的一個人身上，因此做出從缺的判定。

後續堀内恒夫表示，雖然有選手符合3、4個項目，但在投手佔據優勢的時代，希望成績能夠更好一點。不過堀内恒夫也透露，未來在評選標準上可能會有小幅變動，但還是會秉持著一定的標準，不會有太巨大的改變。

去年的澤村賞得主為當時效力歐力士猛牛，現在已經加盟大聯盟道奇隊的山本由伸，他在2021年到2023年完成澤村賞三連霸，成為史上第二位完成澤村賞三連霸的投手。

山本由伸在去年完成史上第二次的澤村賞三連霸，今年加盟道奇隊並在世界大賽繳出好投奪勝。（資料照）山本由伸在去年完成史上第二次的澤村賞三連霸，今年加盟道奇隊並在世界大賽繳出好投奪勝。（資料照）

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