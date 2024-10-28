TPBL》華裔後衛金德偉因工作證問題無法在台出賽 顏行書說明狀況

金德偉。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹在開季前找來華裔球員金德偉，希望補上呂濟而受傷後的空缺。不過，金德偉在社群媒體上透露，因為之前效力的球隊未幫他申請工作證，他在違規情況下出賽，導致他現在無法在台打球。對於金德偉狀況，顏行書表示，球隊按照規定為他申請工作證，才被通知他之前在沒工作證情況下出賽，所以只能依法辦理，目前無法聘用他，雙方都覺得很可惜也很遺憾。

31歲的金德偉過去曾效力PLG福爾摩沙夢想家、T1台中太陽，但因為他有台灣護照，都用本土球員身分出賽，但他和洋將一樣都是需要有工作證，才能在台灣打球、工作。

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金德偉在社群上透露，自己因前東家沒有替他申請工作證，就讓他出賽，導致現在他被禁賽3年，他認為，因為這樣技術上的問題，必須接受如此嚴重的懲處，對於運動員而言，相當不公平，他提到，很感謝雲豹給他來台打球的機會，這不是他們的錯。

對於金德偉狀況，顏行書解釋，和球員簽約前會先了解他的資歷、出賽狀況，當時認為金德偉已在夢想家、太陽都出賽過，應該是合法、資格沒有問題的球員，「直到申請工作證時，我們才收到通知，之前的球隊沒幫他申請工作證，這樣情況下，我們也只能依照規定，沒有辦法聘用他，至於他提到禁賽的問題，已是牽涉到台灣法律的部分。」

顏行書表示，聯盟確實會檢核洋將以及華裔球員的工作證、身分問題，現階段也難去追究之前的情況。他透露，目前金德偉對於這樣的狀況相當沮喪，他已經返回美國，「他和球隊訓練、磨合都不錯，和隊友關係也很好，本來希望他的加入能夠幫助球隊，也能繼續在台灣球迷面前打球，對於這樣的結果，我們覺得很可惜也很遺憾。」

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