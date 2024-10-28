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路跑》太香了！高雄馬休閒組 啦啦隊女神Mingo、慈妹將變裝陪跑

2024/10/28 17:23

朴旻曙Mingo（左）、慈妹（右）擔任高雄富邦馬拉松活動代言人，將變裝參加3公里休閒組路跑。（記者許麗娟攝）朴旻曙Mingo（左）、慈妹（右）擔任高雄富邦馬拉松活動代言人，將變裝參加3公里休閒組路跑。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025高雄富邦馬拉松將於明年1月11、12日登場，距離報名截止日10月30日進入最後倒數，高雄市運發局今（28）日公布韓籍啦啦隊女神朴旻曙Mingo、Fubon Angels慈妹擔任代言人，2人將變裝參加3公里休閒組，希望大家把握機會和她們一起路跑。

　高雄馬2天的賽事相當多元，11日率先登場的是3公里休閒組，以恐龍親子變裝嘉年華和寵物路跑嘉年華為號召，可全家大小甚至帶著寵物一同跑步，亦有去年大受歡迎的搞笑「最速恐龍爭霸賽」；12日則是全馬組與半馬組正式登場。

　朴旻曙Mingo表示，這是她第一次參加馬拉松，為了3公里路跑，最近已開始跑步，不僅喊話「準備好了！」也會用心準備變裝，也想號召更多粉絲一起參與。

　慈妹則透露，她想變裝為動漫人物或可怕一點的角色，這也是她第一次參加路跑，原則上會選輕便一點的裝扮，甚至想帶自己的寵物一起來參加，若這次順利跑完3公里，未來想挑戰21公里的半馬。

　今日記者會中 ，Fubon Angels韓籍啦啦隊員南珉貞也和高雄熊一同現身情義相挺。南珉貞說，之前因為活動來過幾次高雄，很喜歡高雄的熱情活力，她也笑說，對於路跑完賽她沒信心，但把自己裝扮的美美的很有信心。

　高雄馬今年42公里全馬賽道將重返蚵仔寮，運發局長侯尊堯表示，3公里休閒組的跑道主要在世運大道周邊，屆時高雄國家體育場和世運大道都會做布置，要讓參賽者跑得好玩、也很好拍，至於美食補給站將有烏魚子、海鮮、丸子等，也一定會讓大家難忘。

　侯尊堯強調，報名人數沒有上限，目前已突破1.1萬人，希望湧進更多人一起參與，至於恐龍競賽去年有100多人參加，今年已衝破200人報名，加上有代言人一起運動、一起變裝，相信將是一場歡樂的馬拉松。賽事官網（https://www.khm.com.tw/），報名開放至10月30日晚上11點59分結束。

高雄富邦馬拉松今公布活動代言人，並呼籲距離報名截止日10月30日已進入最後倒數。（記者許麗娟攝）高雄富邦馬拉松今公布活動代言人，並呼籲距離報名截止日10月30日已進入最後倒數。（記者許麗娟攝）

高雄富邦馬拉松今公布活動代言人，並呼籲距離報名截止日10月30日已進入最後倒數。（記者許麗娟攝）高雄富邦馬拉松今公布活動代言人，並呼籲距離報名截止日10月30日已進入最後倒數。（記者許麗娟攝）

南珉貞（左起）、朴旻曙Mingo、慈妹與高雄熊開心跳舞，希望號召更多人參加高雄富邦馬拉松的各項賽事。（記者許麗娟攝）南珉貞（左起）、朴旻曙Mingo、慈妹與高雄熊開心跳舞，希望號召更多人參加高雄富邦馬拉松的各項賽事。（記者許麗娟攝）

韓籍啦啦隊女神朴旻曙Mingo（左1）、Fubon Angels慈妹（左2）擔任高雄富邦馬拉松活動代言人，將變裝參加3公里休閒組路跑，Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞（右1）今擔任特別嘉賓力挺2位好友。（記者許麗娟攝）韓籍啦啦隊女神朴旻曙Mingo（左1）、Fubon Angels慈妹（左2）擔任高雄富邦馬拉松活動代言人，將變裝參加3公里休閒組路跑，Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞（右1）今擔任特別嘉賓力挺2位好友。（記者許麗娟攝）

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