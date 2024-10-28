全民運》連傳兩起丟水瓶事件 屏縣府籲請民眾理性觀賽

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對全民運跳繩及運動舞蹈競賽分別傳出丟水瓶事件，全民運大會除緊急了解處理外，屏東縣政府經釐清及掌握狀況後，今天（28日）下午提出說明，並呼籲參賽者發揮運動家精神，遵守大會規定及裁判判決，也請民眾理性觀賽。

屏東縣政府指出，10月27日在長治國中進行男子組計時團體決賽時，第2隊登場的B縣市隊伍因大會提供的跳繩第一次斷裂，大會更換第2條跳繩，卻越跳越長，經裁判團叫停之後，召集各縣市緊急研議，給予B縣市重新比賽，結果現場有人不滿從2樓觀眾席丟水瓶至場內，幸未砸到任何人及影響比賽。

請繼續往下閱讀...

全民運10月27日在長治國中進行男子組計時團體決賽時，現場有人不滿從2樓觀眾席丟水瓶至場內。（讀者提供）



當時在現場的機動派出所黃姓警員據報後進入會場了解，經檢視民眾錄影畫面，確認丟擲水瓶方向位於A縣市隊伍座位區，於是前往調查，經逐一盤查，現場人員均否認有丟水瓶行為，也無跡證可確認犯嫌。黃員現場口頭約制，告知對相關比賽規則如有疑義，應向活動主辦單位或裁判依程序反應，切勿再為干擾行為，黃員並持續監控直至比賽結束均未再發現類似情形。

另一起運動舞蹈擲水瓶事件，為雙人舞競賽（探戈）前四強隊伍中，C縣市的女選手因腳踝扭傷不得棄賽，無法進入冠亞軍賽，男選手可能當下失落而擲水瓶發洩情緒，結果不慎砸中D縣市參賽隊伍的教練左大腿，經醫護組給予冰塊冰敷後改善，主委、執行長及場經學校協同員警前往了解及關心後，受傷教練表示不予追究。

屏縣府也呼籲，賽事剩下倒數3天，希望參賽者發揮運動家精神，遵守大會規定及裁判判決，也請民眾理性觀賽，讓這場運動嘉年華順利圓滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法