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全民運》參賽年齡紀錄再刷新！ 最年輕6歲、最年長92歲

2024/10/28 18:54

施喬涵身著紫色舞衣，搖曳生姿，萌翻全場。（屏東縣政府提供）施喬涵身著紫色舞衣，搖曳生姿，萌翻全場。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運動會最小參賽選手年齡紀錄再度被刷新！年僅6歲的小選手施喬涵今天（28日）於舞蹈運動中出賽，創下全民運參賽最年輕的紀錄；高齡92歲的木球選手楊格今年也來挑戰生涯極限，成為本屆賽事最年長的選手，雙方都展現最好的活力，成為本屆賽事的一大亮點。

在舞蹈運動賽場上，來自彰化縣的施喬涵是本屆、也是歷屆以來年紀最小的選手，今天在拉丁舞兩項組出賽，一襲紫色舞衣閃耀登場，小小的身軀搖曳生姿，頓時萌翻全場。

施喬涵母親、同時也身兼啟蒙教練的蔡依婷表示，自己是舞蹈選手和教練，所以喬涵在懷胎期間就陪著媽媽一起舞動，天生的音感很好，能夠以最小年齡的選手出賽，且以開心的心情登上全民運的大舞台，對喬涵來說是非常珍貴的禮物。

施喬涵（左）是本屆全民運、也是歷屆以來年紀最小的選手，今天一襲紫色舞衣閃耀登場。（屏東縣政府提供）施喬涵（左）是本屆全民運、也是歷屆以來年紀最小的選手，今天一襲紫色舞衣閃耀登場。（屏東縣政府提供）

高齡92歲的木球選手楊格來自高雄市代表隊，在桿數賽女子組中出賽，雖然在第一輪的比賽中表現不甚理想，僅以70餘桿做收。對於成績表現，楊格笑著說不在意並表示，從事木球運動20多年，主要在追求運動和健康，能和所有選手一起參與全民運比賽就是最幸福的事情，希望往後的每屆全運會都可以一直參賽，持續締造最高齡參賽的紀錄。

高雄市木球協會理事長徐嘉宏表示，楊格大姐一直以來都是代表隊中的精神領袖，做為協會的標竿選手，她帶動了協會成員都能持續的參與和練習，而也正是全民運動的精神所在。

楊格從事木球運動20多年，追求運動與健康。（屏東縣政府提供）楊格從事木球運動20多年，追求運動與健康。（屏東縣政府提供）

92歲的木球選手楊格是本屆全民運賽事最年長的選手。（屏東縣政府提供）92歲的木球選手楊格是本屆全民運賽事最年長的選手。（屏東縣政府提供）

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