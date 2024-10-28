世界大賽》夢寐以求的紅中球卻無動於衷！ A-Rod點出賈吉的不知所措

賈吉在世界大賽前2戰表現不佳。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基、道奇世界大賽前2戰打完，道奇取得2勝0敗優勢，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）低迷的狀況遭到點名。生涯696轟的前洋基巨砲「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）更點出賈吉在與山本對決時的慘況。

羅德里奎茲在《FOX Sports》G2的賽後分析台上提到賈吉今年繳出史詩賽季，不過在最近2場比賽表現不佳，9打數苦吞6次三振。羅德里奎茲用賈吉跟山本由伸在6局的對決談到，怎樣的表現是「不知所措」。賈吉在該打席與山本的5球對決當中，在0好2壞時放掉一顆中間偏低的四縫線好球，最終被內角指叉球給三振出局。

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羅德里奎茲表示，「在世界大賽時中間位置的速球是你夢寐以求的。而他卻沒有動作。剛剛我們談到身體語言...他放掉那球。當你看到這件事，你所能看見的是混亂，事情變得更糟而非更好。或許他能在經過一天（休息）進行重置，然後回到布朗克斯。」

「老爹」歐提茲（David Ortiz）也贊同羅德里奎茲所說的，他認為在0好2壞時放掉那種直球，代表賈吉想太多了。

基特（Derek Jeter）表示，他與歐提茲和羅德里奎茲前幾場比賽也曾談到貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）的掙扎，不過只需要一次好的揮棒，事情就能夠改變。洋基現在需要賈吉做出那次好的揮擊，並讓情況好轉。基特指出，現在賈吉需要那次的揮棒，最好是在G3，來改變他的命運。

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