晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》夢寐以求的紅中球卻無動於衷！ A-Rod點出賈吉的不知所措

2024/10/28 20:33

賈吉在世界大賽前2戰表現不佳。（資料照）賈吉在世界大賽前2戰表現不佳。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基、道奇世界大賽前2戰打完，道奇取得2勝0敗優勢，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）低迷的狀況遭到點名。生涯696轟的前洋基巨砲「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）更點出賈吉在與山本對決時的慘況。

羅德里奎茲在《FOX Sports》G2的賽後分析台上提到賈吉今年繳出史詩賽季，不過在最近2場比賽表現不佳，9打數苦吞6次三振。羅德里奎茲用賈吉跟山本由伸在6局的對決談到，怎樣的表現是「不知所措」。賈吉在該打席與山本的5球對決當中，在0好2壞時放掉一顆中間偏低的四縫線好球，最終被內角指叉球給三振出局。

羅德里奎茲表示，「在世界大賽時中間位置的速球是你夢寐以求的。而他卻沒有動作。剛剛我們談到身體語言...他放掉那球。當你看到這件事，你所能看見的是混亂，事情變得更糟而非更好。或許他能在經過一天（休息）進行重置，然後回到布朗克斯。」

「老爹」歐提茲（David Ortiz）也贊同羅德里奎茲所說的，他認為在0好2壞時放掉那種直球，代表賈吉想太多了。

基特（Derek Jeter）表示，他與歐提茲和羅德里奎茲前幾場比賽也曾談到貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）的掙扎，不過只需要一次好的揮棒，事情就能夠改變。洋基現在需要賈吉做出那次好的揮擊，並讓情況好轉。基特指出，現在賈吉需要那次的揮棒，最好是在G3，來改變他的命運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中