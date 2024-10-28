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棒球》跨越73歲的老少配跨代交流賽開打 傳奇鐵捕曾智偵也來了

2024/10/28 20:20

傳奇鐵捕曾智偵也上場蹲捕，讓阿公、阿嬤球員大喊太夢幻了。（弘道基金會提供）傳奇鐵捕曾智偵也上場蹲捕，讓阿公、阿嬤球員大喊太夢幻了。（弘道基金會提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕棒球讓年齡沒有距離！弘道老人基金會舉辦棒球跨代交流賽，年紀最小的球員才6歲，年紀最大是79歲，跨世代的60位球員「老少配」組成紅白兩隊，連傳奇鐵捕曾智偵不只帶隊參賽，還親自下場蹲捕，讓全場的阿公、阿嬤球員都興奮到了極點，因為能夠超級偶像球員同場比賽，真是作夢都想不到。

今天球賽在彰化大肚溪棒壘球場舉行，弘道老人基金會為了推廣老人棒球，成立不老棒球聯盟，全國有19支不老棒球隊，今天邀請台中市仁美國小少棒隊、台中僑泰高中青棒隊，還有中信金融管理學院的成棒隊一起與不老棒球員交流。

比賽分成紅白兩隊，由跨世代的60位球員「老少配」混搭對抗，人人都有上場的機會，有年輕球員就問教練，「看到阿公、阿嬤級的球員要怎麼辦？」，教練直接回答「比賽就是比賽」，只有全力以赴，拿出最佳實力，才是對球賽與對手的尊重。

不過，全場最閃亮的明星就是傳奇鐵捕曾智偵，他不只是帶隊參賽，負起開球蹲捕重任，他還是實際戴上手套，在紅白對抗球賽當中蹲捕，全場最高齡79歲的球員阿公蔡春風，年輕時是船長，因為熱愛棒球，船上都會戴著手套，只要船停在哪，他就下船去練球，當他發現他可以近距離看到超級偶像曾智偵蹲捕，內心實在太感動了。

跨世代的老少配球員組成紅白對抗，超越年齡展現對棒球的最高熱愛。（弘道基金會提供）（記者劉曉欣攝）跨世代的老少配球員組成紅白對抗，超越年齡展現對棒球的最高熱愛。（弘道基金會提供）（記者劉曉欣攝）

跨越73歲的世代距離，79歲阿公蔡春風與年僅6歲球員混搭對抗。（弘道基金會提供）跨越73歲的世代距離，79歲阿公蔡春風與年僅6歲球員混搭對抗。（弘道基金會提供）

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