網球》曾因傷吃止痛藥硬撐 葛藍喬安娜找回狀態奪冠喜極而泣

葛蘭喬安娜拿下ITF巡迴賽土耳其開瑟里站冠軍。（葛蘭喬安娜提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台英混血網球女將葛藍喬安娜上週在ITF巡迴賽土耳其開瑟里站一路過關斬將闖進女單冠軍賽，決賽和土耳其一姐布優卡凱（Cagla Buyukakcay）歷經1小時53分鐘激戰，以6：1、7：6，睽違1年後再奪ITF職業賽冠軍，也是本季首冠。

23歲的葛藍喬安娜為台灣、英國混血兒，世界排名生涯最高為275名，去年在澳洲天鵝山站、日本濱松站都拿下女單冠軍。不過，今年受手腕傷勢影響，她打完4月金恩盃後，肩膀、腳踝也出現傷勢，排名從4月的307名一路掉到492名。

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葛藍喬安娜上週在土耳其開瑟里站登場，首輪以直落二輕取俄羅斯布拉托娃（Arina Bulatova），次輪面對喬治亞網球好手卡達瓦（Zoziya Kardava），同樣以直落二搶下。

葛藍喬安娜8強面對第2種子、單打生涯排名最佳68名的斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）也以直落二勝出，4強歷經3盤大戰逆轉俄羅斯黑馬伊格洛娃（Daria Egorova），冠軍戰直落二扳倒前土耳其一姐布優卡凱，奪下本季首冠，也是生涯第8座ITF冠軍。

葛藍喬安娜坦言，受到傷勢困擾許久，先是手腕傷勢，金恩盃後換肩膀不適，回英國又扭傷腳踝，但為了保住排名，帶傷出征卻換來更糟糕的情況，「幾乎天天都要吃消炎藥，吃到連胃也都受傷了。」

葛藍喬安娜透露，她碰到了青少年時期的教練，加上去荷蘭訓練時遇到合作過的防護員兼體能教練，透過治療和全新的訓練方式，狀態逐漸回升，「這次教練花了很多時間幫我加強，合作狀況也相當好，很開心這次比賽都表現出來，這是比奪冠更令我開心的事。」

葛藍喬安娜之後將回到荷蘭訓練，並參與義大利的兩站賽事，以提升世界排名、爭取大滿貫賽為目標繼續努力。

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