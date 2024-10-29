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網球》艾卡拉茲巴黎賽前直言 為高額獎金打沙國六王大滿貫

2024/10/29 07:07

阿卡拉茲。（資料照）阿卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）本週即將在巴黎男網大師賽上陣，西班牙人氣球星賽前受訪時直言，先前角逐沙烏地阿拉舉辦的「六王大滿貫」表演賽，創網壇紀錄的高額獎金確實是參賽動力。

「我喜歡打網球。你知道，大多數時候我不會考慮錢。我只是為了熱愛或樂趣而打球。但你必須務實一點，你也會想要賺錢，你知道的，就是這樣。」艾卡拉茲直球回應記者提問，坦承金錢發揮作用，畢竟表演賽短短4天就有至少150 萬美元（約4855萬台幣）進帳，「阿拉伯半島賽事是史上最高獎金，至少對我來說，這是個很好的動力。」

但同樣被視為「三巨頭」接班人的義大利年輕球王辛納（Jannik Sinner），則駁斥先前有關打表演賽是為了天價獎金的說法，強調自己先前赴利雅德是參與競賽挑戰。

至於ATP千分等級的巴黎大師賽，已在貝爾西室內硬地球場進行，世界排名坐二望一的艾卡拉茲，排第2種子首輪免戰，直接晉級32強，對手則為智利賈里（Nicolas Jarry）。今年贏得法國公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫的艾卡拉茲，過去在此最佳僅躋身8強，期待有所突破，「賽程非常緊湊，要求也很高。可能去年我已經累了，沒有發揮預期水準，但是今年我想感覺不一樣。」

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