世界大賽》大谷翔平確定帶傷打G3 道奇主帥：他堅決要上場

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平日前在世界大賽第2戰因盜壘導致左肩半脫位，取得2連勝的道奇第三戰在客場挑戰洋基，大谷翔平確定先發，繼續扛首棒指定打擊。

大谷翔平日前在世界大賽第2戰在7局下半選到四壞球保送後，企圖盜二壘未能成功，他在滑壘時用左手撐地傷到左肩，一度倒在地上無法起身，表情十分痛苦，之後提前離開球場檢查傷勢。大谷該役3打數無安打，吞下1次三振，另外選到1次保送，季後賽打擊率降至0.260。

請繼續往下閱讀...

經過MRI核磁共振檢查後，傷勢不嚴重，大谷昨天傳出預計將出戰第三戰，道奇今天宣布先發打線名單，大谷也確定會出賽，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪表示，大谷非常堅決要上場比賽，自己昨晚在看練打的狀態非常好，力量十足，打擊感覺非常好，雖然仍有些擔心，但大谷心意已決。羅伯斯也透露大谷揮棒依舊會不舒服，接下來的比賽將不會嘗試盜壘。

Tonight’s #WorldSeries Game 3 Dodgers lineup at Yankees: pic.twitter.com/KzersBGjja — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） October 28, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法