晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》洋基主帥談「法官」低迷近況 盼大谷傷勢無大礙能順利對決

2024/10/29 07:35

布恩。（法新社）布恩。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基目前在世界大賽以0：2落後道奇，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）近況持續低迷，今天回到紐約進行G3，總教練布恩（Aaron Boone）在賽前記者會上，也談到賈吉的狀況以及復甦的關鍵。

賈吉目前在世界大賽累積9打數僅敲出1安，吞下6次三振；今年季後賽40打數狂吞19K，打擊率下滑至0.150。對於是否重新考慮賈吉的棒次，布恩直呼：「這可是世界大賽，他是我們最強的打者，大賽期間壓力自然很大，我們深信他能找回狀態。」布恩也強調，目前沒有更換先發打線的安排。

洋基打線在世界大賽前2戰也表現不甚理想，布恩指出，球隊必須把握對手的失投球，設定好要攻擊的球路與好球帶，以及抓準揮棒時機，「道奇在這方面就做得非常出色，我們只要做到這點，就有足夠的機會。」布恩表示，今天將是能否將系列賽扳平的關鍵，所有人都明白這場比賽的重要性。

另外，道奇巨星大谷翔平在G2傷到左肩之後，今天將確定於G3帶傷先發出賽，布恩表示：「希望他能平安無事，看到他手按著肩膀走下場的樣子，難免會擔心。大家都希望能與最強球員一較高下，所以希望他沒有大礙，能夠順利對決。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中