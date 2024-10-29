世界大賽》洋基主帥談「法官」低迷近況 盼大谷傷勢無大礙能順利對決

布恩。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基目前在世界大賽以0：2落後道奇，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）近況持續低迷，今天回到紐約進行G3，總教練布恩（Aaron Boone）在賽前記者會上，也談到賈吉的狀況以及復甦的關鍵。

賈吉目前在世界大賽累積9打數僅敲出1安，吞下6次三振；今年季後賽40打數狂吞19K，打擊率下滑至0.150。對於是否重新考慮賈吉的棒次，布恩直呼：「這可是世界大賽，他是我們最強的打者，大賽期間壓力自然很大，我們深信他能找回狀態。」布恩也強調，目前沒有更換先發打線的安排。

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洋基打線在世界大賽前2戰也表現不甚理想，布恩指出，球隊必須把握對手的失投球，設定好要攻擊的球路與好球帶，以及抓準揮棒時機，「道奇在這方面就做得非常出色，我們只要做到這點，就有足夠的機會。」布恩表示，今天將是能否將系列賽扳平的關鍵，所有人都明白這場比賽的重要性。

另外，道奇巨星大谷翔平在G2傷到左肩之後，今天將確定於G3帶傷先發出賽，布恩表示：「希望他能平安無事，看到他手按著肩膀走下場的樣子，難免會擔心。大家都希望能與最強球員一較高下，所以希望他沒有大礙，能夠順利對決。」

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