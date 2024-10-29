NBA》勇士開季就陷入傷兵潮 總教練透露柯瑞最新傷況

柯瑞。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天以104：112不敵快艇，吞下本季首敗，當家一哥柯瑞（ Stephen Curry）在第3、4節兩度扭傷腳踝，之後提前退場接受治療。總教練柯爾（Steve Kerr）今天透露最新傷情，柯瑞將會缺席兩場比賽，之後將重新評估傷勢。

柯爾日前透露，柯瑞自述扭傷狀況應該是輕度或中度，接下來會接受核磁共振（MRI）做進一步檢查。今天檢查結果出爐，柯爾受訪表示，目前看起來還不錯，最重要的是沒有嚴重的結構性損傷。柯瑞本季出賽3場，場均繳出18.3分、6.7助攻和5.3籃板。

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勇士開季只打3場就陷入傷兵潮，除了柯瑞之外，替補控衛莫爾頓（De'Anthony Melton）因背部不適將連續缺席兩場比賽，威金斯（Andrew Wiggins）也將因為背部疼痛無法出戰明天與鵜鶘的比賽。

勇士頓失少了柯爾和梅爾頓，後衛戰力深度受到重創，不過21歲新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）認為，自己已經準備好每場比賽打35到40分鐘，希爾德（Buddy Hield）也是如此，即便柯瑞不在，還有他們兩個人能夠補足火力。

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