MLB》「他永遠不會被交易到洋基！」 經紀人爆料索托本應終生教士

索托。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年開季前向教士交易來強打索托（Juan Soto），他的好表現也幫助條紋軍打進世界大賽。然而索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）卻爆料，索托原本永遠不可能被交易到洋基，而是會成為終生教士人。

索托今年從教士來到洋基後，敲出41轟、109分打點，幫助洋基自2009年後再度有望爭奪世界大賽冠軍。然而知名經紀人波拉斯卻透過《今日美國》表示：「如果塞德勒（Peter Seidler，前教士老闆）還活著，這一切都不會發生，Juan還會待在教士，永遠不會被交易到洋基，成為一名終生教士。」

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塞德勒於2023年11月15日因癌症去世，享壽63歲。波拉斯透露，他在生前就已和塞德勒進行索托的續約談判，「進展很順利，但他的病情的確讓這些討論被迫中止。我們知道這支球隊接下來會很不一樣，即使他當時身體很不舒服，仍想把這件事完成。」

波拉斯強調，自己在塞德勒過世的前4天還他傳來的簡訊，3個星期後，索托就被交易至洋基。「如果他還活著，這種情況不會發生。Peter不會交易索托，不可能，他不會放棄索托。他甚至不敢相信當時國民把他交易掉。」

國民在2022年向索托端出一份15年4.4億美元合約，但索托斷然拒絕，於是在該年7月將他交易至教士。如今索托將在世界大賽後成為自由身，有望簽下創紀錄合約，根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，除了洋基想簽回索托，包含大都會、費城人、藍鳥與巨人都有意延攬這位剛滿26歲的天才強打。

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