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MLB》大谷、山本加持！ 「奇基大戰」G2在日本平均收視數破紀錄

2024/10/29 08:57

大谷翔平和山本由伸。（資料照合成圖）大谷翔平和山本由伸。（資料照合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官方統計，世界大賽前兩戰在日本的平均收視人數高達1515萬，其中道奇在第二戰以4：2擊敗洋基，在系列賽取得2勝0敗的優勢，該場平均收視人數高達1590萬人，創下大聯盟季後賽收視率在日本的史上新高。

道奇與洋基在世界大賽睽違43年再度交手，兩大球星大谷翔平和山本由伸吸引日本球迷的高度關注，山本由伸在世界大賽第2戰繳出6.1局失1分的超優質先發，最終勇奪個人在世界大賽的首勝。山本成為繼2007年松坂大輔後，史上第2位在世界大賽奪下勝投的日本投手，更超越松坂當年先發5.1局，創下日本投手在世界大賽最長投球局數。

大聯盟官網指出，道奇第一戰以6：3擊敗洋基，佛里曼（Freddie Freeman）在10局下擊出世界大賽史上第1發的再見滿貫砲，該場在日本的收視人數為1440萬人，第2戰有1590萬人。

世界大賽前兩戰的在美國的平均收視人數為1455萬人，這是自2021年之後首度出現連兩場比賽的平均收視人數達到1340萬人以上，預計有望創下自2017年以來的最佳紀錄。

根據尼爾森的數據統計中，「奇基大戰」在18歲至34的年輕族群當中的收視率增加了93％，大聯盟官網數據顯示，社交媒體的互動暴增為225％，社交平台的瀏覽次數也成長229％。

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