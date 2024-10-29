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世界大賽》大谷開選球眼獲保送 佛里曼跨季連5場開轟締超神紀錄

2024/10/29 08:42

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）首局首打席就敲出右外野2分砲，連續3場開轟，幫助道奇先馳得點。

佛里曼在世界大賽跨季連5場開轟追平大聯盟紀錄。（美聯社）佛里曼在世界大賽跨季連5場開轟追平大聯盟紀錄。（美聯社）

洋基世界大賽第3戰推出28歲右投施密特（Clarke Schmidt），首局首打席先是保送了帶傷上陣的大谷翔平，之後雖然讓貝茲（Mookie Betts）擊出左外野飛球出局，但對決下一棒佛里曼時，在2好1壞時的偏高93.3英哩的卡特球遭到狙擊，佛里曼將球一棒掃向右外野大牆之外，形成一發2分砲。這一轟擊球初速為100.3英哩，飛行距離為355英呎。

佛里曼在本屆世界大賽已經連續3場開轟，追平1985年梅洛克（Bill Madlock）所寫下的隊史單季紀錄， 若是再加上2021年效力勇士時期在世界大賽G5和G6的全壘打，佛里曼已經是跨季連續5場敲出全壘打，與「春天哥」史普林格（George Springer）並列世界大賽最長紀錄。

佛里曼在世界大賽跨季連5場開轟追平大聯盟紀錄。（美聯社）佛里曼在世界大賽跨季連5場開轟追平大聯盟紀錄。（美聯社）

佛里曼在世界大賽跨季連5場開轟追平大聯盟紀錄。（美聯社）佛里曼在世界大賽跨季連5場開轟追平大聯盟紀錄。（美聯社）

大谷翔平和佛里曼。（法新社）大谷翔平和佛里曼。（法新社）

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