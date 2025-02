NBA》新賽季首勝「太嗨」 七六人一哥被追加技術犯規

恩比德昨天比賽中,在場邊揮舞毛巾,聯盟認定干擾罰球,事後追加一次技術犯規。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人昨天在延長賽擊敗溜馬,收下本賽季首勝,不過沒上場的MVP中鋒恩比德(Joel Embiid),卻在比賽過後被聯盟追加了一次技術犯規。

依照NBA官方的判決,恩比德在延長賽16.4秒溜馬球員罰球時,在場邊揮舞毛巾慶祝即將到來的勝利,這個舉動被認定會干擾罰球的選手,因此事後追加一個技術犯規。

此戰七六人在明星後衛馬克西(Tyrese Maxey)單場45分帶領下,幫助球隊在延長賽以118:114擊敗對手,收下本季首勝,不過陣中兩大主力P.喬治(Paul George)、恩比德依然沒有出賽,實際上這兩位主力,本賽季至今都還未有出賽紀錄。

