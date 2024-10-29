NBA》新賽季首勝「太嗨」 七六人一哥被追加技術犯規

恩比德昨天比賽中，在場邊揮舞毛巾，聯盟認定干擾罰球，事後追加一次技術犯規。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人昨天在延長賽擊敗溜馬，收下本賽季首勝，不過沒上場的MVP中鋒恩比德（Joel Embiid），卻在比賽過後被聯盟追加了一次技術犯規。

依照NBA官方的判決，恩比德在延長賽16.4秒溜馬球員罰球時，在場邊揮舞毛巾慶祝即將到來的勝利，這個舉動被認定會干擾罰球的選手，因此事後追加一個技術犯規。

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此戰七六人在明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）單場45分帶領下，幫助球隊在延長賽以118：114擊敗對手，收下本季首勝，不過陣中兩大主力P.喬治（Paul George）、恩比德依然沒有出賽，實際上這兩位主力，本賽季至今都還未有出賽紀錄。

This is the clip of Joel Embiid waving a towel from the bench that has been assessed as a technical foul. https://t.co/e0uoDBC3U6 pic.twitter.com/0BtdVPfdQd — Erin Grugan （@eringrugan） October 28, 2024

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