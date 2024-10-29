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世界大賽》「法官」怎麼了？專家解析賈吉低潮關鍵：他完全迷失了...

2024/10/29 09:41

賈吉。（今日美國）賈吉。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在季後賽狀況持續萎靡，今天世界大賽G3首打席再度吞K，系列戰10打數已吞7K。對於賈吉的低潮，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）採訪到幾位大聯盟專家，解析賈吉低迷現況。

一名國聯球探指出，賈吉目前的打擊機制與揮棒策略都出了問題，「這是他狀況容易起伏的原因，第一，他揮棒軌跡都是由下往上，下半身重心無法正常轉移，導致他幾乎毫無調整的能力。以這種揮棒模式，他的擊球準確度有限，有時他能蒙混過關，因為他身材高大，甚至能把沒打紮實的球轟出牆外；第二，他的揮棒策略就是每一次都全力揮擊，不管球種為何。」

「你上一次見到賈吉在失去平衡的情況下仍敲出安打是什麼時候？幾乎沒有。他的機制不允許他做出調整，而他的策略是無論球種，都盡全力揮棒，所以現在的他缺乏任何應對的能力。」

「他完全迷失了。」一名資深棒球專家直言，賈吉現在完全看不清楚低角度的變化球種。一名美聯球探則表示，他在賈吉4月低潮時也看過類似狀況，但當時賈吉能及時調整，「他現在沒有了在例行賽時把球帶到右半邊或中、右地帶的能力。」

一名國聯球探表示，賈吉首度站上世界大賽舞台，這對頂尖球星來說也會備感壓力，另一位國聯球探也同意，「他無法決定要攻擊速球還是曲球，每次都有點像用猜的，在對上守護者的系列賽就有看出端倪，毫無疑問，顯然他充滿壓力。」

海曼指出，道奇是一支以數據分析著稱的球隊，在聯盟冠軍戰時就安排了5位前哨球探。一名美聯球探指出，道奇已經徹底掌握賈吉的弱點，「當他能把手臂延伸的動作做確實的時候，他是很危險的打者。但他今年的主要弱點一直存在著。我認為季後賽隊伍在針對每個對手的主要弱點時，準備更加充分，也更懂得如何去攻擊。」

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