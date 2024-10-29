12強》古巴熱身賽在洲際 將出戰中信兄弟和台壽

世界12強棒球賽將在11月舉行，台中市政府邀請古巴隊於11月5日至7日與中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽。（台中市政府提供）

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽將在11月舉行，台中市政府邀請古巴隊於11月5日至7日與中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽，並冠名「台中購物節」，只要參加台中購物節活動，成功登錄任一發票就能免費進場。

本次賽事期間，全國的球迷都能透過台中購物節活動參與其中，只需下載、註冊台中通APP成為會員，點擊進入購物節活動登錄，點選發票紀錄後綁定雲端發票，並重整確認發票匯入，於10月24日起在台中消費不限金額，賽事當日每人憑手機出示發票紀錄畫面，即可免費入場。

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此外，凡10月24日至12月25日在台中消費，即可憑發票透過「台中購物節App」或 「台中通App」登錄發票參加抽獎，活動期間設有天天抽、週週抽及月月抽等抽獎機會，本次更加碼抽出世界12強正式賽賽事門票，並贈送世界12強中華隊全隊簽名球、CT AMAZE 應援女孩全隊簽名球及賽事周邊紀念商品等。

世界12強棒球賽將在11月舉行，台中市政府邀請古巴隊於11月5日至7日與中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽。（台中市政府提供）

世界12強棒球賽將在11月舉行，台中市政府邀請古巴隊於11月5日至7日與中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽。（台中市政府提供）

台中市政府邀請古巴隊於11月5日至7日與中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽，並冠名「台中購物節」，只要參加台中購物節活動，成功登錄任一發票就能免費進場。（台中市政府提供）

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