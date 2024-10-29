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世界大賽》道奇擊敗洋基搶先聽牌 大谷翔平生涯首冠只差最後一哩路

2024/10/29 11:43

道奇在世界大賽第3戰以4：2擊敗洋基，系列賽取得3連勝率先搶下聽牌優勢。（法新社）道奇在世界大賽第3戰以4：2擊敗洋基，系列賽取得3連勝率先搶下聽牌優勢。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕挾帶著2勝的道奇今天在世界大賽第3戰於紐約挑戰洋基，條紋軍團力拚搶下首勝，不過MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）依舊大顯神威，連續3場開轟，再加上昔日少主畢爾勒（Walker Buehler）繳出5局無失分的好投，道奇終場以4：2擊敗洋基，系列賽取得3連勝，率先搶下聽牌優勢，大谷翔平距離生涯首冠只差1勝。

洋基在世界大賽第3戰推出28歲右投施密特（Clarke Schmidt），首局首打席先是保送了帶傷上陣的大谷翔平，之後雖然讓貝茲（Mookie Betts）擊出左外野飛球出局，但對決下一棒MVP強打佛里曼時，在2好1壞時的偏高93.3英哩的卡特球遭到狙擊，佛里曼將球一棒掃向右外野大牆之外，形成一發2分砲。這一轟擊球初速為100.3英哩，飛行距離為355英呎。

佛里曼。（美聯社）佛里曼。（美聯社）

佛里曼在本屆世界大賽已經連續3場開轟，追平1985年梅洛克（Bill Madlock）所寫下的隊史單季紀錄， 若是再加上2021年效力勇士時期在世界大賽G5和G6的全壘打，佛里曼已經是跨季連續5場敲出全壘打，與「春天哥」史普林格（George Springer）並列世界大賽最長紀錄。

道奇3局上攻勢再起，貝茲在二壘有人時擊出右外野安打，打回球隊第3分。洋基前3局的攻勢幾乎遭到道奇昔日少主畢爾勒的壓制，第4局原本出現得分機會，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出左外野二壘安打，沃爾普（Anthony Volpe）在兩人出局後適時擊出左外野安打，但是史坦頓在奔回本壘時遭到T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）阻殺出局，無緣得分。

史坦頓遭到阻殺出局。（歐新社）史坦頓遭到阻殺出局。（歐新社）

畢爾勒此役繳出5局無失分的好投，只被敲出2支安打，另外投出5次三振，另有5次三振和2次保送，季後賽防禦率為3.86。畢爾勒生涯在世界大賽共先發登板3場，至少都投滿5局，壘上跑者都沒有超過5人，寫下大聯盟史上首見紀錄。

畢爾勒。（法新社）畢爾勒。（法新社）

道奇6局上再靠著E.赫南德茲（Enrique Hernández）的適時安打進帳第4分，道奇在第6局依序推出牛棚投手葛拉特羅（Brusdar Graterol）、費西亞（Alex Vesia）、哈德森（Daniel Hudson）、班達（Anthony Banda）和貝瑞瑟（Ryan Brasier）守成，寇派克（Michael Kopech）雖然挨了維杜戈（Alex Verdugo）一發右外野2分砲，但最終仍驚險守住勝利，道奇終場以4：2擊敗洋基，系列賽取得3比0的聽牌優勢。

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數無安打，保送和三振各一次，季後賽打擊率只有0.140；道奇日本二刀流球星大谷翔平日前在世界大賽第2戰因盜壘導致左肩半脫位，今天仍是帶傷上陣，3打數無安打，跑回1分，選到1次四壞球保送，另外遭到觸身球保送，吞下1次三振，季後賽打擊率降至0.245。

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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