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全民運地主屏東隊表現優異 單日進帳8金8銀2銅

2024/10/29 10:29

屏東小將連令蕎（左一）與卡樂斯克絲·法拉屋樂（右二）連獲金牌。（屏東縣政府提供）屏東小將連令蕎（左一）與卡樂斯克絲·法拉屋樂（右二）連獲金牌。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024全民運動會地主隊屏東縣表現優異，昨天（28日）單日獲8金8銀2銅，其中滑輪溜冰屏東縣共收6面獎牌，是場上的最大贏家。截至28日屏東總獎牌數14金12銀8銅，暫居全國第七、非六都第一，今天（29日）將繼續力拼佳績。

屏縣府統計28日戰績，滑輪溜冰項目，屏東縣好手李孟竹及劉懿萱在女子組競速溜冰1000公尺爭先賽毫無懸念的拿下一金一銀；男子組中，10000公尺計點淘汰賽蔡承哲奪銀，黃玉霖則是在1000公尺爭先賽中以1分37秒888位居第三，銅牌到手。

屏東縣小將林宜婷在女子組競速溜冰10000公尺計點淘汰賽中，爆冷奪金，讓家鄉父老振奮不已。畢業自潮州高中的林宜婷，在2022年全中運上的同一個項目僅名列第五名，自全中運鎩羽之後，持續加強訓練，積極備戰，奪金雖不在預期，但她的實力早已經受到教練團的肯定。

屏東縣代表隊教練團表示，在這個項目中，最大的假想敵是來自宜蘭縣、在義大利世錦賽中奪得金牌的張宥心，戰術是以陣中名將李孟竹作為攻擊手，吸引對手狙擊，林宜婷暫居二線伺機而動，力拼屏東兩位好手都能獲得計點；在戰術的有效運作以及選手臨場的發揮，林宜婷與李孟竹雙雙擺脫對手糾纏，進入最後一圈的廝殺，最後由林宜婷以些微秒差率先壓線，驚喜奪金，李孟竹退居銀牌。

舞蹈運動也傳喜訊，在未滿14歲組單人單項競賽中，屏東縣小將連令蕎在鬥牛舞項目獲得金牌；另一位屏東小將卡樂斯克絲．法拉屋樂在森巴項目奪得金牌，她的父親是在電視劇《斯卡羅》扮演大股頭「卓杞篤」的查馬克；同日出賽的吳采薰，則在倫巴項目中摘銀，三人共為屏東縣搶下二金一銀。

許多屏東代表隊選手也在主場綻放榮光。屏東縣國術好手黃彥睿在男子組北拳單練中力壓群雄，在一片看好聲中，初賽決賽皆以第一名之姿輕騎過關，順利奪金。屏東縣的另一名好手徐易，則是在男子組內家拳項目中上演大驚奇；徐易在初賽中表現並不突出，以第五名之姿，吊車尾驚險擠進決賽，然而到了決賽時華麗變身，以穩健有力的拳風獲取評審青睞，喜提銀牌一面。

還有民俗體育女子組陀螺團體擲準賽，屏東縣代表隊吳怡婷、陳玟陵、鄒依耘及潘佳惠發揮準度，以總成績275分奪得金牌；在槌球男子組雙打賽中，來自屏東縣的林政良、施進元上演甜蜜復仇記，擺脫上屆落居第五的成績，笑納金牌。

柔術場上女子組對打第七量級由施劉俐伶再取金牌一面，第一量級、第四量級劉歆蕾及劉佳伶分別奪銀；地面高爾夫項目中，曾明發、鍾保明表現穩定，以總和36桿的佳績取得銀牌；健力部分尤宜真在女子組第五級勇奪銅牌。

屏東滑輪溜冰好手李孟竹（中）、劉懿萱（右）獲金銀牌。（屏東縣政府提供）屏東滑輪溜冰好手李孟竹（中）、劉懿萱（右）獲金銀牌。（屏東縣政府提供）

屏東縣林宜婷驚奇奪金。（屏東縣政府提供）屏東縣林宜婷驚奇奪金。（屏東縣政府提供）

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