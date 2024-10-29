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NBA》「小丑」約基奇轟40分 金塊延長賽打敗暴龍拿到本季首勝

2024/10/29 10:57

金塊當家MVP中鋒「小丑」約基奇攻下全場最高40分，帶領金塊在延長賽以127：125險勝暴龍，奪得本季首勝。（美聯社）金塊當家MVP中鋒「小丑」約基奇攻下全場最高40分，帶領金塊在延長賽以127：125險勝暴龍，奪得本季首勝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）今天不想再當悲情人物，他攻下全場最高40分，帶領金塊在延長賽以127：125險勝暴龍，他連兩場得分破40分，也總算幫金塊奪得本季首勝。

金塊開季狀況不佳，前場主場對快艇，約基奇轟7顆三分球，攻下40分，結果還輸球。

金塊今天遇到實力偏弱的暴龍其實也是陷入苦戰，上半場打完以54：62落後，第三節則是有縮小差距，但在第四節剩下2分17秒還落後10分，約基奇攜手布朗（Christian Braun）展開追分，以及J.穆雷（Jamal Murray）最後0.3秒切入反手上籃擺入追平2分，才有辦法續命。

好不容易延長戰線，約基奇延長賽斬獲7分，艱辛帶隊打下勝利，他全場27投18中，攻下40分外帶10籃板及4助攻，進帳17分的穆雷雖然20投僅6中，但第四節最後的上籃還是價值連城，布朗17分，戈登（Aaron Gordon）16分、11籃板、8助攻，M.波特（Michael Porter Jr.）挹注13分，至於新加入的前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻9分、4籃板和3助攻。

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