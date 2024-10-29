NBA》葛蘭德末節飆分 騎士開季不敗寫「後詹皇」時代最佳

葛蘭德拿下本季新高34分，率領騎士打出開季4連勝。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天客場對決尼克，最終靠著主力後衛葛蘭德（Darius Garland）在決勝第四節上演飆分秀，克服了整場最多13分落後，以110比104贏下比賽，開季至今4連勝，保持不敗之身。

騎士今天首節打完取得領先，不過第二節開始遭到尼克反撲，一直到第三節中後段，一度被尼克拉開到13分差距，此時團隊協力打出一波15比6的攻勢，將比數追成74比78進入決勝節。

請繼續往下閱讀...

決勝節騎士延續氣勢，10分31秒時就靠著尼恩（Georges Niang）的三分球完成反超，而葛蘭德上演個人秀，單節獨拿15分，其中包含節末連拿8分，成為騎士贏球最大功臣。

葛蘭德全場攻下34分為單季新高，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）貢獻25分，當家中鋒艾倫（Jarrett Allen）則有15分15籃板雙十演出。

尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）有21分7助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）19分，哈特（Josh Hart）16分13籃板，湯斯（Karl-Anthony Towns）13分10籃板，不過因6犯提前離場。

擊敗尼克後，騎士開季打出一波4連勝，至今仍維持不敗之身，而開季4勝0敗，則是2016年後詹姆斯（LeBron James）時代的最佳開局，當年騎士開季打出一波6連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法