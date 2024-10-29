晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》葛蘭德末節飆分 騎士開季不敗寫「後詹皇」時代最佳

2024/10/29 11:28

葛蘭德拿下本季新高34分，率領騎士打出開季4連勝。（USA TODAY Sports）葛蘭德拿下本季新高34分，率領騎士打出開季4連勝。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天客場對決尼克，最終靠著主力後衛葛蘭德（Darius Garland）在決勝第四節上演飆分秀，克服了整場最多13分落後，以110比104贏下比賽，開季至今4連勝，保持不敗之身。

騎士今天首節打完取得領先，不過第二節開始遭到尼克反撲，一直到第三節中後段，一度被尼克拉開到13分差距，此時團隊協力打出一波15比6的攻勢，將比數追成74比78進入決勝節。

決勝節騎士延續氣勢，10分31秒時就靠著尼恩（Georges Niang）的三分球完成反超，而葛蘭德上演個人秀，單節獨拿15分，其中包含節末連拿8分，成為騎士贏球最大功臣。

葛蘭德全場攻下34分為單季新高，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）貢獻25分，當家中鋒艾倫（Jarrett Allen）則有15分15籃板雙十演出。

尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）有21分7助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）19分，哈特（Josh Hart）16分13籃板，湯斯（Karl-Anthony Towns）13分10籃板，不過因6犯提前離場。

擊敗尼克後，騎士開季打出一波4連勝，至今仍維持不敗之身，而開季4勝0敗，則是2016年後詹姆斯（LeBron James）時代的最佳開局，當年騎士開季打出一波6連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中