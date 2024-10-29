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世界大賽》大谷翔平帶傷上陣！ 美、日名將分析「不尋常」跡象

2024/10/29 11:35

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽G2遭遇左肩半脫臼傷勢，今天G3帶傷上陣，不過打擊似乎受到傷勢影響，沒有太過亮眼的表現。過去效力日本火腿的田中賢介，也點出大谷在比賽中揮棒的不尋常跡象。

大谷今天首打席獲得四壞保送，但接下來三個打席都無法敲出安打，還吞下1次三振。在《NHK》擔任球評的田中賢介也觀察到大谷的揮棒，指出大谷在揮棒後很快就鬆開左手，「這種出局方式並不常見，揮棒後就馬上鬆手，令人有些擔心。」

另外，大谷今天首打席上壘後，在壘上始終用左手抓著胸前衣領的部分，擔任《FOX Sports》球評的名人堂強投史莫茲（John Smoltz）分析：「這是為了保護他的左肩，避免其他不必的動作，因為肩膀脫臼後還可能會進一步發炎。」

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