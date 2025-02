世界大賽》大谷翔平帶傷上陣！ 美、日名將分析「不尋常」跡象

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽G2遭遇左肩半脫臼傷勢,今天G3帶傷上陣,不過打擊似乎受到傷勢影響,沒有太過亮眼的表現。過去效力日本火腿的田中賢介,也點出大谷在比賽中揮棒的不尋常跡象。

大谷今天首打席獲得四壞保送,但接下來三個打席都無法敲出安打,還吞下1次三振。在《NHK》擔任球評的田中賢介也觀察到大谷的揮棒,指出大谷在揮棒後很快就鬆開左手,「這種出局方式並不常見,揮棒後就馬上鬆手,令人有些擔心。」

請繼續往下閱讀...

另外,大谷今天首打席上壘後,在壘上始終用左手抓著胸前衣領的部分,擔任《FOX Sports》球評的名人堂強投史莫茲(John Smoltz)分析:「這是為了保護他的左肩,避免其他不必的動作,因為肩膀脫臼後還可能會進一步發炎。」

Shohei Ohtani is trying to keep his shoulder from making any unnecessary movements on the bases



: FOX pic.twitter.com/HssZ59TX54