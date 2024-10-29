NBA》「法國怪物」溫班亞瑪狂抓20籃板 馬刺還是敗給火箭

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天抓下本季新高20籃板，並拿下14分，只是黑衫軍上半場打得太爛，最終以101：106不敵火箭。

溫班亞瑪前役對上火箭，繳出29分、7籃板和3阻攻，率隊收下本季首勝，只是今天雙方再戰，火箭半場打完以62：45大幅領先，黑衫軍只能在後苦苦追趕，即使3、4節的得分都勝過火箭，最後35.8秒甚至追到99：101，結果火箭後衛范維利特（Fred VanVleet）18.4秒的關鍵三分彈，讓馬刺無力回天。

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溫班亞瑪其實第四節有展現威力，單節9分、10籃板，也是球隊縮小差距的關鍵人物，但他前三節表現平平，全場則是14投6中包括三分球5中1，攻下14分、20籃板、5助攻及4阻攻，得分最高是索尚（Jeremy Sochan）22分，保羅（Chris Paul）16分進帳，但只有3助攻。

火箭表現最好是2021年選秀榜眼J.格林（Jalen Green）砍進7顆三分球，攻下36分，把馬刺射到暈頭轉向，另外森根（Alperen Sengun）12分、12籃板及5助攻，范維利特11分、9助攻，報了前役輸球之仇。

J.格林。（美聯社）

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