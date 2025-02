世界大賽》G1再見滿貫轟！ 道奇設立佛里曼展示專區

道奇為佛里曼設立展示區,致敬G1再見滿貫轟的壯舉。(圖取自道奇X)

〔體育中心/綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)今年季後賽飽受傷痛所困,一直打不出表現,不過卻在世界大賽爆發,目前系列賽3戰都有開轟紀錄,包含首戰擊出再見滿貫砲,而道奇球團為了致敬這個時刻,已經特別將G1佛里曼的實戰球衣展示出來。

在佛里曼G1打出再見滿貫轟後,道奇球團特別設立了展示區,展示了該場比賽佛里曼本人穿過的球衣、比賽先發名單、以及佛里曼開轟後「確信步」的照片。當時賽後佛里曼表示,能在世界大賽擊出再見滿貫全壘打,一直是他小時候心裡的夢幻場面。

而佛里曼在G1打出再見滿貫轟後,後兩戰延續打擊火力,第二戰四局下擊出陽春砲,今天第三戰又在首局敲出右外野2分砲,幫助道奇先馳得點,最終道奇4比2贏球,系列賽取得3比0聽牌的絕對優勢。

總計今年世界大賽,佛里曼已經連續3場開轟,而如果將紀錄往前推的話,2021年效力勇士時也在世界大賽G5和G6開轟,跨季連續5場在世界大賽擊出全壘打,與「春天哥」史普林格(George Springer)並列最長紀錄。

