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世界大賽》G1再見滿貫轟！ 道奇設立佛里曼展示專區

2024/10/29 11:51

道奇為佛里曼設立展示區，致敬G1再見滿貫轟的壯舉。（圖取自道奇X）道奇為佛里曼設立展示區，致敬G1再見滿貫轟的壯舉。（圖取自道奇X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）今年季後賽飽受傷痛所困，一直打不出表現，不過卻在世界大賽爆發，目前系列賽3戰都有開轟紀錄，包含首戰擊出再見滿貫砲，而道奇球團為了致敬這個時刻，已經特別將G1佛里曼的實戰球衣展示出來。

在佛里曼G1打出再見滿貫轟後，道奇球團特別設立了展示區，展示了該場比賽佛里曼本人穿過的球衣、比賽先發名單、以及佛里曼開轟後「確信步」的照片。當時賽後佛里曼表示，能在世界大賽擊出再見滿貫全壘打，一直是他小時候心裡的夢幻場面。

而佛里曼在G1打出再見滿貫轟後，後兩戰延續打擊火力，第二戰四局下擊出陽春砲，今天第三戰又在首局敲出右外野2分砲，幫助道奇先馳得點，最終道奇4比2贏球，系列賽取得3比0聽牌的絕對優勢。

總計今年世界大賽，佛里曼已經連續3場開轟，而如果將紀錄往前推的話，2021年效力勇士時也在世界大賽G5和G6開轟，跨季連續5場在世界大賽擊出全壘打，與「春天哥」史普林格（George Springer）並列最長紀錄。

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