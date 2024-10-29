NBA》太可怕了！爵士20歲前鋒場上滑倒 右腿骨折變形（影音）

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕爵士20歲前鋒亨德里克斯（Taylor Hendricks）今天在和獨行俠一戰第3節時，不慎滑倒，右腿因此反折變形，嚇壞所有人，隨後他也被用擔架抬出場外，緊急送醫治療。

亨德里克斯在第3節還剩5分多鐘時，回防過程中不慎滑倒，他倒地後右腿往後反折，呈現變形的狀態，相當驚悚，隨後醫護人員上場協助，把他送上擔架後，緊急送醫治療。

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WARNING: Utah Jazz sophomore forward Taylor Hendricks tripped over himself, landed wrong, & his leg bent sideways.



Hendricks was taken to the hospital on a stretcher.



Prayers up pic.twitter.com/W9zdE23e9k — Courtside Buzz （@CourtsideBuzzX） October 29, 2024

亨德里克斯離場當下，獨行俠球員厄文（Kyrie Irving）、東契奇（ Luka Doncic ）等人也上前安慰他，最終這場比賽由獨行俠以110：102獲勝。

亨德里克斯初步檢查傷勢為右腓骨骨折、腳踝脫臼，爵士教練哈迪（Will Hardy）說 ：「真令人難以接受，他非常的努力，是個很棒的孩子。」

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（法新社）

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（今日美國）

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