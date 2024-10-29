晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》太可怕了！爵士20歲前鋒場上滑倒 右腿骨折變形（影音）

2024/10/29 11:40

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（法新社）爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕爵士20歲前鋒亨德里克斯（Taylor Hendricks）今天在和獨行俠一戰第3節時，不慎滑倒，右腿因此反折變形，嚇壞所有人，隨後他也被用擔架抬出場外，緊急送醫治療。

亨德里克斯在第3節還剩5分多鐘時，回防過程中不慎滑倒，他倒地後右腿往後反折，呈現變形的狀態，相當驚悚，隨後醫護人員上場協助，把他送上擔架後，緊急送醫治療。

亨德里克斯離場當下，獨行俠球員厄文（Kyrie Irving）、東契奇（ Luka Doncic ）等人也上前安慰他，最終這場比賽由獨行俠以110：102獲勝。

亨德里克斯初步檢查傷勢為右腓骨骨折、腳踝脫臼，爵士教練哈迪（Will Hardy）說 ：「真令人難以接受，他非常的努力，是個很棒的孩子。」

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（法新社）爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（法新社） 

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（今日美國）爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中