NBA》太可怕了！爵士20歲前鋒場上滑倒 右腿骨折變形（影音）

爵士20歲前鋒亨德里克斯受傷。(法新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕爵士20歲前鋒亨德里克斯(Taylor Hendricks)今天在和獨行俠一戰第3節時,不慎滑倒,右腿因此反折變形,嚇壞所有人,隨後他也被用擔架抬出場外,緊急送醫治療。

亨德里克斯在第3節還剩5分多鐘時,回防過程中不慎滑倒,他倒地後右腿往後反折,呈現變形的狀態,相當驚悚,隨後醫護人員上場協助,把他送上擔架後,緊急送醫治療。

WARNING: Utah Jazz sophomore forward Taylor Hendricks tripped over himself, landed wrong, & his leg bent sideways.



Hendricks was taken to the hospital on a stretcher.



Prayers up pic.twitter.com/W9zdE23e9k